Un grupo de intendentes bonaerenses se reunió en San Miguel para recordar la creación del programa seguridad y participación ciudadana denominado Ojos en Alerta, una iniciativa que empezó hace diez años en el distrito que fue anfitrión de ese encuentro.

Fue una jornada de capacitación e intercambio de experiencias entre representantes de la seguridad pública de 80 de los municipios adheridos. Inteligencia artificial aplicada a la vigilancia, exhibición de drones, polígono de tiro y simulador de manejo de vehículos policiales formaron parte del evento.

“Cuando tuvimos las primeras reuniones no nos imaginábamos que aquella idea, que empezaba con poquitos vecinos y comerciantes, iba a terminar extendiéndose a todo el país”, señaló el intendente de San Miguel, Jaime Méndez. Y agregó: “La seguridad es algo especialmente desafiante. Entre todos hemos logrado empezar a dar respuestas y demostrar que se puede”.

Ese sistema que permite el directo contacto entre autoridades municipales de seguridad pública y vecinos que pueden reportar situaciones delictivas o movimientos sospechosos en sus barrios dio sus primeros pasos en San Miguel y fue replicado en 110 municipios del país, además del departamento uruguayo de Florida, según los datos aportados por los organizadores de la reunión de intendentes y secretarios municipales de seguridad bonaerenses.

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, señaló el impacto positivo que tuvo en su distrito la implementación del programa Ojos en Alerta: “Hoy, el 60% de denuncias nos llega por Ojos en Alerta. Aprendimos y ‘copiamos’ mucho de lo que se hizo en San Miguel. En menos de dos años, se adhirió el 10% de la población de San Isidro”.

Una visión similar compartió el intendente de Tres de Febrero, Rodrigo Aybar: “Ojos en Alerta es una herramienta clave como fuente de información que va más allá de la que las fuerzas de seguridad convencionales nos pueden dar; más preciso que si nos guiáramos solo por las denuncias al 911. Podemos entender mejor nuestro territorio”.

El encuentro de jefes comunales y responsables municipales de las políticas de seguridad pública se realizó en el Colegio Máximo, de San Miguel. Junto al intendente Jaime Méndez y al secretario de seguridad local, Héctor Calvente, estuvo Cristián Méndez, que fue el creador de ese programa que se proyectó como una respuesta a las necesidades de prevención del delito en ese distrito y que derivó en un programa que se expandió incluso más allá del conurbano. “Con Ojos en Alerta buscamos hacer un cambio de mentalidad, que los que tengan miedo sean los delincuentes y no nosotros. Los buenos somos muchos más que los malos. Ojos en Alerta es de la gente, ni siquiera es de los municipios, y eso es lo revolucionario”, comentó el hombre que llevó adelante los pasos iniciales de Ojos en Alerta.

El sistema, como se consignó, fue impulsado por diferentes municipios. Leonardo Viotti, jefe comunal de de Rafaela, enfatizó que “nadie conoce mejor su barrio que los propios vecinos; el movimiento, las caras de quienes transitan el lugar y ese es un activo muy valioso”. En tanto, Nicolás Mantegazza, intendente de San Vicente, agregó: “Después de un año y medio tenemos muchísimos vecinos que nos piden reuniones para organizarse entre ellos y sumar esta herramienta; vimos que esto los movilizó porque era un tema de interés, la seguridad, vivir tranquilos”.

Los organizadores del encuentro en San Miguel señalaron que el programa Ojos en Alerta se extendió desde el grupo inicial de remiseros y colectiveros que probaron el uso de los mensajes emitidos desde un celular a sumár 1.200.000 personas, que están adheridas a los diferentes sistemas municipales de aviso por WhatsApp de situaciones sospechosas y hechos delictivos.