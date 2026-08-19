Investigan a un hombre que festejó su cumpleaños con una esvástica en la torta junto a un niño que realizó el saludo nazi

La celebración de un cumpleaños con simbología nazi generó una ola de indignación en Misiones y motivó el inicio de una investigación por parte de la justicia local luego de que se radicaran al menos dos denuncias.

El polémico festejo se registró el último fin de semana en la localidad de Oberá y se conoció luego de que la pareja del cumpleañero publicara imágenes del festejo en Facebook.

En una de las fotos, el hombre, identificado como Rubén Adolfo W., apareció junto a una torta de chocolate que en su centro contaba con el símbolo de la esvástica.

"Mis 44 años. Nito", la leyenda que acompaña a la esvástica Redes

“Mis 44 años. Nito”, rezaba el texto que acompañaba al emblema que utilizó el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP) liderado por Adolf Hitler en la primera mitad del siglo XX.

A su vez, en otra de las imágenes había un niño realizando el saludo nazi, con la mano levantada, la palma abierta y los dedos juntos y extendidos.

La publicación provocó una gran cantidad de críticas, lo que motivó a la mujer a editar las fotos. Sobre el símbolo nazi colocó el emoji de una torta de cumpleaños mientras que al menor de edad le tapó la cara.

Un niño realizó el saludo nazi Captura

Ante el hecho, un hombre de 56 años identificado como Néstor M., realizó la denuncia al divisar que su hijo estaba participando del festejo, según consignó el medio local Noticias de Acá.

Luego, otra persona hizo una presentación similar. Ambas denuncias fueron recibidas por el Juzgado de Instrucción Dos de Obrerá.

Por otro lado, el festejo llegó al conocimiento de la sede en Misiones de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que también realizaría una nueva denuncia en las próximas horas.

La mujer colocó un emoji de una torta para tapar el símbolo nazi Redes

La difusión de simbología nazi está penada en la normativa argentina por la Ley N°23.592 de Actos Discriminatorios, que establece prisión de un mes a tres años a los que “participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma”.

El texto también indica que “en igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.