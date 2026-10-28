Investigan un “sofisticado ciberataque” que provocó una millonaria estafa a tres mutuales del interior de Santa Fe

SANTA FE.- Tres entidades mutuales del interior de esta provincia habrían sido objeto de una estafa informática —o de la intrusión de un virus malicioso— que permitió realizar transferencias de dinero por cerca de 150 millones de pesos sin autorización desde sus cuentas vinculadas con una plataforma propia de integración para billeteras virtuales.

Según la investigación, el monto de lo sustraído sería aún superior; eso se determinará al concretarse el análisis de las operaciones, se explicó.

La maniobra generó perjuicios millonarios a tres asociaciones mutuales ubicadas en Esperanza, Franck y San Carlos Centro, en el departamento Las Colonias, a 50 kilómetros al oeste de esta capital.

El titular de la Unidad Fiscal de Esperanza, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Alejandro Benítez, confirmó el inicio de una investigación penal por lo que calificó como “un sofisticado ciberataque” que afectó a instituciones financieras de esa región, una zona agroindustrial por excelencia.

Según Benítez, la causa se originó tras recientes denuncias radicadas por mutuales de las localidades de Esperanza y Franck, a las cuales les sustrajeron fondos depositados en una entidad bancaria.

El funcionario judicial indicó que las actuaciones se encuentran en una “etapa muy primaria” y enfatizó la necesidad de “mantener la cautela para no entorpecer los procedimientos en marcha”.

Con respecto a la modalidad empleada por los delincuentes, el fiscal insistió en señalar que “no se trató de un engaño telefónico ni de una maniobra de ingeniería social, sino de una intrusión digital directa en los sistemas”.

“No fue una estafa de los tipos que llaman o te hacen ‘morder el anzuelo’, sino un hackeo directamente hecho a través de la virtualidad”, precisó el funcionario este jueves en declaraciones a la prensa local.

Ello implica que otra línea de investigación busca determinar si las mutuales fueron víctimas de un programa malicioso diseñado para acceder a sus sistemas y a concretar operaciones bancarias fraudulentas.

Además, los investigadores intentan establecer si las tres entidades fueron atacadas de manera simultánea mediante una misma modalidad o si las transferencias corresponden a operaciones independientes.

Por su parte, Rolando Galfrascoli, director provincial de Investigación Criminal, admitió que se analizan modalidades similares con “troyanos bancarios” previos en la región, como el antecedente del malware Grandoreiro (de origen brasileño).

En tanto, fuentes judiciales admitieron a LA NACION que “hasta el momento no hay personas detenidas ni imputaciones formales”.

Por otra parte, aunque por el momento la causa abarca únicamente a esas tres mutuales, en medios cercanos al grupo de investigadores no se descarta que puedan detectarse nuevos damnificados, conforme avance el relevamiento informático.

“Por el momento son solo estas mutuales, pero de acuerdo con la manera en que ocurrió, sí es posible que existan más”, admitió una fuente consultada por este medio.

Hasta la fecha, según indicó la Fiscalía, no se realizaron detenciones ni imputaciones formales en el marco del legajo judicial.

En ese sentido, se remarcó que la prioridad operativa de las fuerzas de seguridad es seguir la traza bancaria para identificar a los receptores finales de las transferencias.

“Nosotros procuramos llegar a quien ha llegado a cobrar ese dinero”, aseveró el fiscal Benítez, al tiempo que aclaró que las discusiones sobre la restitución de los fondos, los seguros y las responsabilidades financieras corresponden al ámbito civil y comercial, independientemente de la persecución penal.