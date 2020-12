El fotógrafo iraní Sajjad Samiei Naserani, al ser detenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza con un pasaporte falso a nombre del israelí Netanel Toledano, el 12 de marzo de 2019

Dos ciudadanos iraníes que ingresaron en el país en marzo de 2019 con documentos falsos fueron condenados a tres años de prisión en suspenso, pero fueron absueltos por el delito de asociación ilícita, por lo que el tribunal ordenó la inmediata liberación de ambos y recomendó a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) que los expulse de la Argentina.

Según informó la agencia de noticias Télam, el fallo, dictado por el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 6, causó indignación en la fiscal del juicio, Gabriela Baigún, quien en su alegato había pedido penas de siete años de prisión para Sajjad Samiei Naserani y de cuatro años y medio para Manzoreh Sabzali.

"En mis años de fiscal nunca he advertido que se pueda otorgar la libertad a dos personas a las que condenaron, que no tienen residencia en la Argentina, que no tienen arraigo, que tienen la posibilidad como hicieron en Portugal hace unos años de obtener pasaportes falsos en el término de un día y que no tienen documentos", sostuvo la fiscal Baigún a Télam.

La representante del Ministerio Público Fiscal advirtió, además, que ya se puso "en contacto con la DNM para que tomen los recaudos necesarios para evitar que los nombrados puedas obstruir la necesaria expulsión a la que van a ser sometidos"

Manzoreh Sabzali y Sajjad Samiei Naserani habían llegado al juicio oral procesados por el uso de documentación falsa pero también por integrar una supuesta asociación ilícita internacional, compuesta por al menos seis personas, dedicada al tráfico ilegal de migrantes y a la falsificación de documentos públicos, entre otras cuestiones.

Ambos habían entrado en el país el 12 de marzo del 2019 por el aeropuerto internacional de Ezeiza con pasaportes israelíes que habían sido denunciados como robados y fueron apresados pocos días después en la zona de Once.

Al momento de las detenciones, la DNM admitió el error del "personal de supervisión que debía autorizar el ingreso de los dos ciudadanos extranjeros, porque no verificó adecuadamente la información de que disponía, máxime cuando además existe hace más de dos años un protocolo para tales casos que advierte al personal que debe tenerse el máximo cuidado con este tipo de alertas, en particular cuando surgen respecto a pasaportes de determinadas nacionalidades, entre ellas israelí, en razón de haberse detectado fraudes con esa documentación", según Télam.

En la investigación -que tuvo como juez federal a Luis Rodríguez y como fiscal a Jorge Di Lello- se descubrió que ambos imputados tenían contacto con una banda internacional dedicada a la "sustracción -ya sea por robo o hurto- de documentos de identificación personal, la que posteriormente era sometida a maniobras de adulteración", según surgía del expediente.

El grupo delictivo habría llevado a cabo movimientos u operaciones ilegales también en España, Portugal, Grecia, Gran Bretaña, Irán, entre otros, contando con la participación de sujetos identificados con apodos tales como Jalal Tyt Uk, Big Show y Jan Rambo", según consta en el expediente.

En los teléfonos celulares secuestrados al detener a la pareja que ingresó a la Argentina, se hallaron fotografías de pasaportes, documentos de identidad y licencias de conducir de diversos sujetos y nacionalidades.

