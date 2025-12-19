Chocaron tres vehículos en la General Paz: uno de ellos transportaba siete caballos

Un choque múltiple entre un auto Kangoo utilitario y dos camionetas —una de ellas con un acoplado que trasladaba siete caballos — alteró la circulación durante la madrugada de este viernes en la avenida General Paz. Por el hecho uno de los conductores debió ser internado en el hospital Santojanni. El episodio se registró poco antes de las 4.40, a la altura de la avenida Balbín, en sentido hacia el Riachuelo, y motivó un amplio despliegue de Bomberos, personal del Same y fuerzas de seguridad. Los animales fueron rescatados y retirados del lugar de manera preventiva.

Según informó LN+, en el siniestro estuvieron involucrados tres vehículos: un auto Kangoo utilitario rojo, una camioneta Volkswagen Amarok y una Ford 4x4 que circulaba con un acoplado destinado al transporte de caballos. Tras lo ocurrido, el utilitario quedó atravesado sobre la calzada y fue chocado por la Amarok, por lo que hubo interrupción total de los carriles durante varias horas.

Una de las víctimas fue trasladada al hospital Santojanni

El estado de los vehículos evidenció la violencia del impacto. El utilitario presentó graves daños en su parte frontal, con el capot levantado, el parabrisas estallado y el tren delantero fuera de eje. Su conductor fue asistido en el lugar por personal médico y trasladado luego al hospital Santojanni con diagnóstico de politraumatismo.

En tanto, la camioneta Ford 4x4 transportaba un acoplado con siete caballos, los cuales fueron rescatados por Bomberos y personal especializado para resguardar su integridad y evitar que permanecieran expuestos en la traza, en un operativo que se desarrolló en condiciones de escasa visibilidad.

Durante varias horas, la circulación permaneció interrumpida en ese tramo de la avenida General Paz mientras se desarrollaban las tareas de asistencia a los heridos, la remoción de los vehículos involucrados y la limpieza de la calzada. Recién con el correr de la mañana, y una vez finalizadas las pericias, el tránsito comenzó a normalizarse de manera paulatina.

La investigación continúa bajo la carátula de “lesiones culposas”. Peritos especializados trabajan en la reconstrucción de la mecánica del choque para establecer cómo se produjo la secuencia de impactos y determinar eventuales responsabilidades.

Las versiones del accidente

Tras el choque, Sergio —el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok — dio su versión de los hechos. En diálogo con Radio Mitre, apuntó contra la camioneta que transportaba caballos porque, según sostuvo, había quedado detenido sobre la traza sin señalización. “Veníamos de Panamericana con sentido a General Paz. Había una camioneta que transportaba caballos que se quedó sin combustible. El conductor se bajó para comprar nafta y dejó el vehículo parado sin balizas ni triángulos”, afirmó.

De acuerdo con su relato, esa situación generó la cadena de impactos . El conductor explicó que un auto marca Kangoo utilitario fue el primero en colisionar contra la camioneta detenida y que, a partir de ese golpe, el vehículo de carga quedó desplazado hacia su carril. “La Kangoo impacta contra la camioneta que estaba detenida y se va para mi carril y yo la choco. Me tiraron un vehículo adelante mío”, sostuvo.

Además cuestionó lo ocurrido después del impacto: “La gente del acoplado no me quiso dar los datos. Llamaron a otro camión para llevarse los caballos”, afirmó. Y agregó: “El transporte de caballos no tiene VTV. No sé si el vehículo estaba habilitado”.

Sin embargo, en diálogo con TN, el conductor de la Ford 4x4 negó haber sido responsable del choque. Según su relato, el incidente se originó por una falla mecánica mientras circulaba hacia la ciudad de Buenos Aires. “Venía por Panamericana en dirección al Club Hípico Argentino. La camioneta comenzó a tener un desperfecto mecánico, cabeceaba, hacía cosas raras”, explicó el hombre al describir los momentos previos al impacto.

Siete caballos fueron rescatados tras el siniestro

Ante esa situación, señaló que decidió desviarse hacia la General Paz para evitar quedar detenido en la entrada a Lugones. “Llegué con la camioneta apagada hasta el borde, puse las balizas y abrí el capot. Cuando quería mirar, sentí el impacto”, relató.

El conductor contó que, tras el choque, su primera reacción fue verificar el estado de quienes viajaban con él. “El impacto fue violento”, remarcó y agregó que, una vez que comprobó que sus compañeros estaban en buen estado, intentó asegurar el vehículo.

También se refirió a la situación administrativa del rodado y al procedimiento posterior al accidente. “Está todo en regla, solo estaba trabajando. No tenía la VTV hecha porque en Corrientes no hace falta tenerla y yo acabo de comprar esta camioneta. Acababa de bajar y tenía las balizas puestas. El que viene de atrás tiene que mirar para adelante”, sostuvo.

Por último, cuestionó la actuación de las autoridades tras el siniestro. “A mí solo me hicieron el control de alcoholemia, me dio negativo, pero al resto no se lo hicieron. Parece que la Justicia no es para todos”, concluyó.