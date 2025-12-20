Miramar: condenaron a prisión perpetua al policía declarado culpable por matar a Luciano Olivera

El policía bonaerense Maximiliano González, declarado culpable de haber matado en 2021 en Miramar a Luciano Olivera, de 16 años, fue condenado a cadena perpetua por el juez Facundo Gómez Urso. Se le dictó la pena por delito de homicidio triplemente agravado por el uso de arma de fuego, por tratarse de un funcionario policial y por alevosía.

Según informó el medio La Capital de Mar del Plata, el fallo se conoció luego de que se celebrara la audiencia de Cesura, donde se evaluó la posición de las distintas partes. Durante el juicio por jurados, el fiscal Fernando Berlingeri y el particular damnificado, representado por Gregorio Dalbón, habían solicitado la prisión perpetua para González, mientras que la defensa del imputado intentó sostener que se trató de un homicidio culposo.

El hecho ocurrió el 10 de diciembre de 2021, cuando una comisión policial le disparó al adolescente mientras lo perseguía. Le cerraron el camino a la altura de calle 9, entre 32 y 34, donde González, en ese entonces de 25 años y casi cuatro de antigüedad en la fuerza, le disparó al pecho. El único proyectil que salió de esa arma reglamentaria calibre 9 milímetros tuvo orificio de salida a la altura de la axila izquierda y en su recorrido provocó lesiones letales, según surgió del informe preliminar de autopsia. Sin embargo, ese plomo no apareció en la escena del crimen.

El crimen ocurrió en 2021 alejandro.moritz,telam-14399

“Se me escapó el tiro”, fue la excusa que González le dio a sus compañeros. En tanto, el entonces ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, fue tajante y declaró: “Hizo todo mal”.

Yésica, una prima de la víctima, sostuvo que Olivera acababa de terminar de jugar al fútbol con amigos y regresaba en moto a su casa cuando fue interceptado por la patrulla, y señaló que el policía que disparó conocía a Luciano y a sus amigos y denunció que ya varias veces los había hostigado y maltratado en la calle.

El crimen de Olivera generó conmoción en Miramar y a nivel nacional. Después del asesinato, su familia y amigos salieron a manifestarse pidiendo justicia por el adolescente y repudiando el accionar policial. “Acá en Miramar hay mucha droga, mucho porro, pero este pibe era sano, no andaba en nada de eso”, reclamaron.

“Si ayer estabas cantando y festejando con nosotros y hoy en un abrir y cerrar de ojos nos enteramos lo peor”, posteó tras el crimen el club Once Unidos de Miramar, donde Olivera jugaba.

Olivera estudiaba en la Escuela de Enseñanza Secundaria N°1 de Miramar y vivía con su madre, su padrastro y una hermana de ocho años. Luego del asesinato, varios de sus tíos y primos fueron protagonistas del reclamo ante policías que derivó en un operativo de represión, con uniformados de fuerzas de infantería y disparos de balas de goma. Varios de aquellos familiares y allegados a la víctima resultaron heridos.