Jorge Macri cargó contra Axel Kicillof tras el asesinato de un policía de la Ciudad en Lanús

Este miércoles por la noche, un oficial principal de la Policía de la Ciudad fue asesinado por delincuentes cuando regresaba a su casa en el municipio de Lanús. Conocido el crimen, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, cargó contra el gobernador Axel Kicillof. “Ya es tiempo de que el funcionario bonaerense reaccione y se ocupe de la seguridad en el conurbano”, arremetió el titular del Ejecutivo porteño.

“La inoperancia de la provincia se cobra la vida de otro policía de la Ciudad”, se quejó Macri a través de las redes. La víctima fue identificada como José Luis Gómez, quien se desempeñaba como numerario de la División Homicidios de la fuerza porteña.

El hecho se produjo alrededor de las 21 en el cruce de las calles Zuloaga y 2 de mayo, en Lanús Oeste, cuando el efectivo, que estaba de civil, llegaba a su domicilio en motocicleta. Mientras estaba por ingresar a su vivienda fue sorprendido por dos delincuentes que tenían la intención de robarle. El efectivo se identificó y trató de resistirse al asalto, pero los ladrones lo balearon.

Gómez estaba casado, tenía tres hijos y llevaba 22 años prestando servicio. Se había egresado como efectivo en la Policía Federal Argentina (PFA), luego pasó a la fuerza conocida como Metropolitana y en el último tiempo estaba en la fuerza porteña, según pudo saber LA NACION.

José Luis Gómez se desempeñaba como efectivo de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad y este miércoles por la noche fue asesinado por delincuentes en Lanús Policía de la Ciudad

Desde el crimen, los investigadores intentan identificar y dar con los delincuentes. La causa quedó a cargo de la fiscal Silvia Bussano, de la UFI N.º 7 de Lanús. “En los últimos cuatro años, de 13 policías de la fuerza porteña asesinados, 12 fueron en la provincia de Buenos Aires”, dijo Macri. Gómez es el cuarto oficial de la Policía porteña asesinado en lo que va del año en el territorio bonaerense.

En sintonía con el titular del Ejecutivo de la Ciudad, el ministro de Seguridad Waldo Wolff le reclamó respuestas a Kicillof. “De esos 12 casos, la mitad no tiene detenidos y no hay condenados por ninguno de esos hechos, por eso invito al gobernador a que diga quiénes son los jueces que no fijan condenas y que diga quiénes son los fiscales que no libran procedimiento”. “Sin decisión política para denunciar a aquellos que no cumplen con su trabajo es muy difícil tener justicia”, resaltó Wolff.

