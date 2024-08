Quiénes eran los once policías de la Ciudad asesinados en el Conurbano por los que reclama el gobierno de Jorge Macri

Escuchar

Once de los doce asesinatos de policías de la Ciudad de los últimos cuatro años ocurrieron en la Provincia de Buenos Aires . La problemática ingresó a la agenda pública cuando el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, reveló una fuerte estadística: en los últimos nueve meses, los enfrentamientos de los policías porteños se triplicaron en la Provincia al ir y volver de trabajar en Capital.

La tensión pública comenzó a fines de julio, de la mano de un reclamo de Jorge Macri. Tras el asesinato del oficial Juan Manuel Castelli, a quien dos delincuentes mataron de dos balazos cuando intentaron robar su moto mientras iba a trabajar, el jefe de Gobierno porteño remarcó el caso de “otro policía de la Ciudad asesinado en provincia” y apuntó contra Axel Kicillof. “¿Cuántos más tienen que morir para que el gobernador haga su trabajo?”, publicó en X.

OTRO POLICÍA DE LA CIUDAD ASESINADO EN LA PROVINCIA



Esta mañana el Oficial Mayor Juan Manuel Castelli venía a la Ciudad a prestar servicio y dos delincuentes lo asesinaron para robarle en Lomas de Zamora.



De 12 asesinatos de policías de la Ciudad en los últimos 4 años, 11… — Jorge Macri (@jorgemacri) July 31, 2024

Desde el ministerio porteño denuncian que, desde el cambio de gestión el 10 de diciembre hasta el 1° de agosto, hubo 148 enfrentamientos armados, de los cuales 114 ocurrieron en territorio bonaerense . Este año, dos policías de la Ciudad fueron asesinados. “Ocurren principalmente en el sur del conurbano que limita con la ciudad. Son hombres y mujeres de civil, la enorme mayoría que van y vuelven de trabajar y alguien los quiere robar”, explicó Wolff a LA NACION.

“Nosotros comparamos el primer trimestre de 2024 contra el primer trimestre del año pasado. Los enfrentamientos aumentaron un 42%”, detalló Wolff. El ministro sumó un dato más: en el 36% de estos casos, los asesinos se encuentran prófugos y el resto sin condena.

La disputa entre ambos ministerios de Seguridad, provincial y porteño, parece no tener respuesta. Desde la Ciudad aseguran que el conflicto radica en la inseguridad que vive el conurbano bonaerense y la falta de políticas públicas para combatirla, un conflicto mayor en el que se engloba la tensión por los policías. Para la Provincia, hay una “politización” del problema, donde el PRO ve una pérdida de poder en Buenos Aires y busca ganar algo de territorio con esta disputa que, además, se resolvería si los policías porteños vivieran en la Capital. Según cifras del gobierno de la Ciudad, el 85% de los policías porteños viven en la zona sur del conurbano.

El último caso, en Lomas

Juan Manuel Castelli, el Oficial de la Policía de la Ciudad asesinado en un intento de Robo Policía de la Ciudad

El caso más reciente y más hablado fue el del oficial mayor Juan Manuel Castelli. El policía se subió a su moto en Lomas de Zamora, donde vive, para ir a trabajar a la Dirección de Alcaldías, en Capital Federal. En ese momento, dos delincuentes intentaron robar su moto y se produjo un enfrentamiento. Castelli sacó su arma reglamentaria y anunció la voz de alto. Aunque hirió a uno de los ladrones y fue trasladado a la Unidad de Pronta Atención (UPA) 1 de Villa Fiorito, falleció tras dos disparos. Tenía 41 años y era padre de dos hijos.

Cuatro víctimas de La Matanza

El 30 de noviembre de 2023, mientras iba a buscar a su hija a un cumpleaños, el oficial mayor Fernando Ignacio Gómez Guzmán fue interceptado por al menos tres motochorros en la localidad de Isidro Casanova. Allí, el policía sacó su arma reglamentaria y dio la voz de alto. Los delincuentes dispararon, provocándole heridas de gravedad. Tras 42 días en coma, falleció el 11 de enero de 2024.

Unas semanas después del intento de robo, otro policía cayó en manos de delincuentes. El 8 de diciembre de 2023, el oficial mayor Cristian Emanuel Ferreyra Anania, de 33 años, fue enfrentado por cuatro delincuentes en Ciudad Evita, cuando se disponía a dejar a su pareja en su casa. El agente, que estaba de franco de servicio, tuvo un enfrentamiento armado y recibió nueve disparos. Murió en el acto.

Gómez Guzmán, Ferreyra Anania, Aguirre y Romero

En agosto, otro oficial primero falleció también tras ser interceptado por cuatro delincuentes. Fabián Esteban Aguirre, de 37 años, llegaba a su casa en Isidro Casanova cuando intentaron robarle. Ahí se identificó como policía y sacó su arma, pero no llegó a utilizarla. Uno de los ladrones le disparó tres veces. Aún así, el primer caso ocurrió en 2021, cuando el inspector Marino Nicolás Romero fue asesinado por dos hombres que intentaron robarle mientras esperaba el colectivo en Laferrere para ir a trabajar. Recibió dos balazos y fue trasladado al Hospital Simplemente Evita, donde perdió la vida.

Dos caídos en Almirante Brown

Al ex oficial primero Juan José Alajarín lo asesinaron en horas de la madrugada del 2 de mayo de 2022 cuando unos motochorros intentaron robarle mientras acompañaba a su hijo a la parada de colectivo. Tras el enfrentamiento entre ambos, Alajarín fallece por los disparos recibidos. Un año antes, el 24 de marzo de 2021, el subcomisario Alejandro Jesús Sagripanti recibió cinco balazos en el pecho y murió luego de un enfrentamiento con delincuentes que intentaron robar su moto.

Los oficiales Alajarín y Sagripanti

Asesinados en Gerli, Hurlingham, Tres de Febrero e Ituzaingó

Los cuatro policías fueron asesinados todos en 2021, aunque en diferentes localidades de la provincia. El comisario inspector Héctor José Kuciukas fue el primero registrado. El policía se encontraba afuera de su casa en Gerli en su auto junto a su familia el 9 de julio de 2021 cuando tres hombres armaron bajaron de un vehículo con armas de fuego. Kuciukas se identificó como policía y recibió varios disparos que provocaron su muerte.

Kuciukas, Bautista, Becker y Escariz

El 26 de septiembre, el oficial mayor Fernando Oscar Méndez Bautista también fue sorprendido en la puerta de su casa en Hurlingham. Allí, mientras ingresaba con su moto, cuatro hombres en dos motos intentaron robarle. Aunque Méndez disparó en el enfrentamiento armado e hirió a uno de los delincuentes que falleció a unos metros del lugar, el agente de policía murió a causa de las heridas. Un mes después, el 12 de octubre, el comisario Rodrigo Guillermo Becker fue asesinado en circunstancias similares: interceptado por dos personas mientras entraba con su moto a su casa en Tres de Febrero. Recibió varios disparos en el pecho y luego falleció.

El último caso registrado del año es el del comisario general Claudio Daniel Escariz, en Ituzaingó. El 25 de noviembre, delincuentes ingresaron a su casa , donde discutió con uno de ellos para que no subieran a la planta alta donde se encontraban sus hijos. Al forcejear, recibió un disparo en el hombro y otro en el abdomen, que le provocó el fallecimiento cinco días después.

La versión de cada ministerio

“La seguridad es la principal preocupación hoy en general en toda el área metropolitana. Estas declaraciones de Wolff atrasan ”, declaró en Radio Splendid el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. “Es triste politizar doce víctimas cuando, en realidad, lo que estamos viendo es la extinción del Pro (a manos de LLA)”, agregó. Para Alonso, la pregunta radica en por qué los policías de la Ciudad no viven en la Capital. “A veces viajan dos horas, dos horas y media para ir a su trabajo. Viven en PBA y los matan, roban o asaltan como a otros vecinos de la PBA. ¿Por qué no pueden vivir en la Ciudad? Porque no hay una política habitacional”, detalló.

LA NACION intentó comunicarse con las autoridades del Ministerio de Seguridad bonaerense, pero no obtuvo respuesta.

DE 12 POLICÍAS CAÍDOS, 11 EN PBA



De los últimos 12 Policías de la Ciudad caídos en cumplimiento del deber, 11 fueron asesinados en la PBA.



Esta semana, tras recibir 3 tiros, fue el oficial Castelli en Lomas de Zamora. A esta hora seguimos esperando los resultados de las… pic.twitter.com/oxCXxnpQvQ — Waldo Wolff (@WolffWaldo) August 4, 2024

Para Wolff, la inseguridad es la clave central, donde el gobierno porteño actuaría, y el provincial, no: “No les interesa [la ley de] reiterancia, [la baja de] imputabilidad, no hay paradores ni política con los indigentes, ni de inversión. No han hecho nada ellos. Nosotros tomamos una decisión política. Hemos llegado a un techo de capacidad de reacción”. “Si cuando matan a un policia no hay resolución del caso imaginen que le queda al ciudadano de a pie”, sumó a través de X.

Por el momento, no hay diálogo entre las dos jurisdicciones sobre el tema ni acciones concretas para solucionar el problema.