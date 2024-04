Jóvenes terminaron a las piñas en la fila de un autoservicio de comidas rápidas en Mar del Plata

Escuchar

En un fin de semana de visitantes récord para una Semana Santa en Mar del Plata, la paz se vio interrumpida en un reconocido local de comidas rápidas cuando tres jóvenes se trenzaron a golpes de puño en el sector de autoservicio tras un incidente vial.

La secuencia, que duró un par de minutos, quedó retratada en un video tomado por uno de los comensales que captó el momento en el que se produce la riña a causa de un choque entre dos autos que estaban en la fila del Automac a la espera de hacer su pedido en la cadena de hamburguesería.

En el video se observa, en una primera parte, cómo un joven corpulento intenta agredir a otro que está sentado dentro de un auto y una chica busca impedir el ataque. Lo que sigue en la grabación es este joven, sumado a otro que está vestido similar, atacando a uno más pequeño, de remera verde, al que golpean contra una pared y le dan piñas.

En la filmación también se observa como personal de seguridad del establecimiento gastronómico intenta separarlos, pero uno de los dos jóvenes vestidos de remera negra continúa el ataque contra el chico de remera verde.

Según confirmaron a LA NACION, fuentes locales, el incidente se dio la noche del lunes en un local situado en Patricio Peralta Ramos y Rodríguez Peña, en la costa de Mar del Plata. “El tipo lo choca, se levanta, el del Gol le pega una piña, el otro le devuelve la piña, se mete un amigo y los tipos terminan pasándose los seguros. No hubo denuncia policial, ni nada. Quedó en un conflicto entre partes que no pasó a mayores circunstancias que el video que se viralizó. Pero es eso, no hubo ni denuncia de por medio. Después de lo que se ve, se pasaron los seguros y quedó todo bien”, resumieron las fuentes consultadas.

Robó un auto, volcó y abandonó a sus dos hijos en el lugar

Un hombre robó un auto, volcó y abandonó a sus dos hijos de 4 y 8 años en el lugar del accidente. Ocurrió en la Ruta Nacional 7 en Luján de Cuyo -provincia de Mendoza- el Domingo de Pascua, durante la noche. La Policía fue alertada por el vuelco de un Peugeot 307 gris sobre la carretera, camino a Alta Montaña.

Cuando las autoridades arribaron al lugar, se dieron cuenta de que dentro del vehículo había dos menores de edad con lesiones, pero que el conductor no estaba. Según informó el portal local Diario de Cuyo, una niña y un niño fueron trasladados al hospital pediátrico Humberto Notti de Guaymallén, donde fueron atendidos por varios politraumatismos.

Horas más tarde, llegó al hospital un hombre de 31 años, que se identificó como el tío de ambos y el hermano del prófugo.

En tanto, el ladrón, Leonardo Campillay, fue detenido por la Policía y se investiga si estaba alcoholizado al momento del accidente. Las autoridades constataron que luego del vuelco se escapó por un descampado y abandonó a sus hijos en el auto.

El Peugeot tenía pedido de secuestro desde el 30 de marzo, un día antes del accidente.

Robó un auto, volcó y abandonó a sus hijos. Gentileza: Diario de Cuyo

