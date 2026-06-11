Juicio por la muerte de Maradona: “Por la forma en que se murió, se hicieron muy mal las cosas”, dijo el abogado Víctor Stinfale, abogado y amigo del Diez

Tuvo una relación de amistad con Diego Armando Maradona. También, en ocasiones, estuvo a cargo de cuestiones jurídicas del astro mundial del fútbol. Hoy, el abogado y empresario Víctor Stinfale declaró como testigo en el juicio donde se busca dilucidar si hubo eventuales responsabilidades penales por la muerte del Diez. “Por la forma en que se murió, hicieron mal las cosas”, afirmó el letrado.

Su declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro comenzó con el recuerdo de su visita a la casa del country de Brandsen donde Maradona vivió, mientras fue director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, hasta que fue operado de un hematoma subdural el 3 de noviembre de 2020.

“Lo fui a ver el día de su cumpleaños [el 30 de octubre de 2020, cuando Maradona cumplió 60 años]. Llegué a las 11”, recordó Stinfale. Pero Diego dormía, señaló.

Después, con el correr de las horas, Stinfale advirtió lo que todos podían ver por televisión: Maradona fue a la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata, donde su equipo jugaba por el torneo de Primera División, y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y Marcelo Tinelli, que en ese momento presidía la Liga Profesional de Fútbol (LPF), le hicieron un homenaje. Pero Diego estaba muy mal; le costaba hablar y caminar.

“ Vi lo que vimos todos: Diego estaba mal ”, sostuvo ante los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani.

Nancy Forlini, una de las acusadas, y sus abogados Nicolás D'ALbora y Agustín Varela Pilar Camacho

Stinfale continuó su relato y recordó una llamada de Maradona que recibió el 3 de noviembre de 2020. “Spiderman [así llamaba Diego al abogado], me están por operar, necesito que me ayudes”, fue lo que le dijo el astro en esa comunicación, según recordó el letrado.

Tras la llamada de Maradona, Stinfale se comunicó con Luque. “Lo conocía por haberlo visto hacer unas declaraciones no muy afortunadas sobre Diego, que era adicto. Me dijo que lo iba a operar, que tenía reservado un quirófano en la Clínica Olivos. ‘Vos no tenés la espalda para operarlo’, le dije. Percibía que no era un médico para tocarle la cabeza a Maradona", declaró.

Stinfale fue a la Clínica Olivos acompañado de un médico de su confianza, Rodolfo Benvenuti. Se encontró con Gianinna, una de las hijas del Diez. “¿Le puedo dar un voleo?”, le preguntó el abogado a la joven. “Por fin uno que piensa como yo. Sí, Víctor, pegale un voleo”, fue la respuesta de ella.

Finalmente, Maradona fue operado y Luque no participó de la intervención, pero fue quien les comunicó a los medios de comunicación que todo había salido bien.

Stinfale recordó también que, antes de la intervención quirúrgica, Luque se puso a llorar. “No era normal. Era una bola de nervios. Tenía afecto por Diego, lo quería”, sostuvo el abogado.

Después, Stinfale recordó haber participado de una reunión en la Clínica Olivos donde se habló de lo que iba a suceder después de la externación de Diego.

“Estaban todos contentos por la evolución de Diego. Se habló de los temas de la casa [donde iba a ser trasladado Maradona] y del apoyo de Swiss Medical para la internación domiciliaria”, sostuvo Stinfale.

También dijo que de la reunión surgió que Luque “no era el que dirigía, pero sí podía unir a las partes. Se tenía que pedir un médico clínico, psiquiatras, un psicólogo y entiendo que la prestadora [Swiss Medical] iba a dar el apoyo logístico; tenía que dar el soporte, por lo que escuché de las hijas. Iba a haber una ambulancia. Pero por lo que conocí por los medios de comunicación no se hizo nada, no sucedió nada de eso”.

Y ante una pregunta final de Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Stinfale, sin dudar, afirmó: “Por la forma en que murió Diego, se hicieron muy mal las cosas. Estaba hinchado y no se lo llevó a un hospital; es algo gravísimo”.