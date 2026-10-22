Juicio por la muerte de Maradona: “Queremos que tengan una cita con la Justicia”, dijo la defensa de la coordinadora médica

Tras casi siete horas de alegato de la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque, comenzó la presentación de los abogados Nicolás D’Albora y Agustín Varela, quienes representan a la médica Nancy Forlini, una de las personas sentadas en el banquillo de los acusados por su presunta responsabilidad en la muerte de Diego Armando Maradona.

Hace dos semanas, cuando los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, presentaron sus alegatos, solicitaron la condena a 10 años de prisión para Forlini, coordinadora de la empresa de medicina prepaga Swiss Medical. Para los representantes del Ministerio Público, cometió el delito de homicidio simple con dolo eventual.

"Queremos una cita con la Justicia": los alegatos de la defensa de Nancy Forlini

D’Albora comenzó su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani, recordando unas palabras de su colega Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona.

En su alegato, Burlando había dicho: “Hoy tenemos una gran cita con la historia. Lo que ustedes decidan en este juicio quedará, sin ningún tipo de duda, marcado a fuego en la memoria colectiva de esta y de varias generaciones más. Y no solo lo será por el nombre y apellido de la víctima, sino por su trascendencia, su importancia y su sello particular, pero también lo va a ser por los ribetes de este crimen y por la matanza de Diego Armando Maradona”.

A su turno, y parafraseándolo, D’Albora sostuvo: “Con todo el respeto que me merece el doctor Burlando, nosotros no queremos que ustedes tengan una cita con la historia. Queremos lo que merece cualquier persona que está afrontando una acusación: queremos una cita con la Justicia. Para que haya una cita con la Justicia, toda la emocionalidad y la pasión deben quedar de lado. Considero esto de la cita con la historia un acto de presión hacia ustedes y no me parece legítimo”.

Después, afirmó: “Acá no hubo ningún asesinato. Acá no hubo ningún paciente que tuviera una insuficiencia cardíaca, renal o hepática”.

Gianinna Maradona llega a los tribunales de San Isidro LUIS ROBAYO - AFP

Para D’Albora, “la causa de muerte de Diego Armando Maradona no está probada, como tampoco la responsabilidad de ninguno de los acusados en esta sala”.

Durante una larga exposición, que se extendió hasta las 2 de hoy tras haber comenzado ayer pasadas las 19, D’Albora y Varela sostuvieron que Forlini “no merece la saña que tuvieron para con ella” y cuestionaron el alegato de los fiscales por “imputaciones sorpresivas” de las que su representada no se pudo defender.

D’Albora recordó que el acta de externación de la Clínica Olivos, donde Maradona fue operado de un hematoma subdural a principios de noviembre de 2020, fue firmada por Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, no por Forlini.

Subsidiariamente a la absolución, la defensa de Forlini solicitó que fuera condenada por homicidio culposo. En esa misma condición, los abogados D’Albora y Varela pidieron la nulidad parcial de los alegatos acusatorios por no cumplir con la obligación del principio de congruencia, debiéndose circunscribir la sentencia a los hechos que fueron objeto de imputación en el requerimiento fiscal de la elevación de juicio y en los lineamientos de apertura.

Hoy, el debate continuó con el alegato de la defensa del coordinador de enfermeros Mariano Perroni. Los fiscales pidieron su condena por homicidio culposo y la defensa, encabezada por el abogado Miguel Ángel Pierri, la absolución.

El enfermero Mariano Perroni Hernan Zenteno - La Nacion

“Resuelvan lo que resuelvan, Perroni ya fue condenado. Sus hijas, como lo llamaban públicamente asesino, pidieron que las cambiara de escuela. Su madre, enfermera, murió durante el trámite de esta causa. Su esposa decidió separarse de él. En el caso de que ustedes decidieran inhabilitar a Mariano Perroni porque llegaran a encontrarlo culpable, no se gasten: Mariano Perroni ya está inhabilitado; hace cinco años que la sociedad lo estigmatizó y no le da trabajo como enfermero. Así que lo menos que nos puede preocupar hoy es el alcance de una inhabilitación”, dijo la defensa, a cargo de Pierri y Martín Montalto.

Para finalizar, Montalto sostuvo: “Van a encontrar una sola respuesta: no hubo una sola omisión o incumplimiento de Perroni que haya contribuido a la muerte de Maradona. A Diego no se lo honra con una condena injusta; se lo honra haciendo justicia. Hacer justicia también es absolver a quien se ha comprobado que no ha cometido ningún delito. Es el caso de Mariano Perroni”.