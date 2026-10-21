Juicio por la muerte de Maradona: “Condenar a un inocente para honrar a un ídolo no es justicia”, dijo el abogado de Luque

El alegato estaba por finalizar. Entonces, Francisco Oneto, uno de los abogados defensores del neurocirujano Leopoldo Luque, se dirigió a los integrantes del tribunal y, con voz firme, después de pedir la absolución de su asistido dijo: “Condenar a un inocente para honrar a un ídolo no es justicia, es convertir a este sujeto en un chivo expiatorio y al tribunal en un altar de sacrificio”.

Hace dos semanas, los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, cuando alegaron ante los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani, habían solicitado que Luque sea condenado a la pena de 12 años de cárcel. Lo consideraron autor del delito de homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Diego Armando Maradona, que falleció el 25 de noviembre de 2020.

“Condenar a un inocente para honrar a un ídolo no es Justicia”, dijo el abogdo de Luque

El alegato de los abogados de Luque había comenzado cuando faltaban 15 minutos para las 11. Como en las presentaciones de los acusadores públicos y privados y de las defensas de la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, la audiencia fue transmitida por el canal de Youtube de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Finalizó minutos antes de las 18.

“Siempre y en todo lugar, el dolo es conocimiento. Lo que pretenden hacer [desde el Ministerio Público Fiscal] es que hubo una multiplicidad de infracciones al deber de cuidado y que tantas [infracciones] es dolo. Si no hay conocimiento no hay dolo señores jueces. La indiferencia no es dolo. El error es este juicio, dijo en el comienzo de su alegato Oneto, que fue abogado del presidente Javier Milei en algunas causas y fue candidato a vicegobernador bonaerense por La Libertad Avanza en 2023.

El comienzo de los alegatos de los abogados de Leopoldo Luque

En parte de su alegato, la defensa de Luque apuntó contra la empresa de medicina prepaga Swiss Medical, que tenía a Maradona como afiliado. “Que Luque no tenía ni arte ni parte en la internación domiciliaria [el astro murió en una casa alquilada en un barrio privado de Tigre después de ser externado de la Clínica Olivos donde fue operado de un hematoma subdural] está más que claro. La internación domiciliaria tuvo dueño”.

Francisco Oneto, poco antes de iniciar el alegato de la defensa de Luque LUIS ROBAYO - AFP

Después, tomó la palabra el abogado Roberto Rallín, otro de los defensores de Luque para responsabilizar a la prepaga. “La internación domiciliaria tuvo dueño, mejor dicho dueña. La internación domiciliaria la manejo Swiss Medical a través de Nancy Forlini [otra de las personas sentadas en el banquillo de los acusados]”.

Poco después, Rallín, ante los jueces, rompió una copia del acta de continuidad terapéutica[firmada cuando Maradona fue externado de la Clínica Olivos]. “En muy pocas cosas coincidimos en este juicio con el fiscal, pero en algo vamos a coincidir: esta acta de continuidad terapéutica, capciosa. Y voy a agregar algo más, es ilegal esta acta, porque lo que se pretendió es eludir las responsabilidades que la ley le otorgaba a la empresa de internación domiciliaria”, afirmó Rallín.

El momento en que la defensa de Luque rompe el acta de externación de Maradona

Subsidiariamente al pedido de absolución, Oneto solicitó que Luque sea condenado a la pena mínima por el delito de homicidio culposo.

Los alegatos de las defensas habían comenzado ayer, con las presentaciones de los abogados de Díaz y Cosachov.

“Carlos Díaz no tuvo oportunidad, por su especialidad y por el rol que cumplió en esa casa [la propiedad del barrio privado San Andrés, de Tigre, donde el Diez pasó sus últimos 15 días de vida], de impedir la muerte de Maradona. Eso lo excede, mal que le pese a quien le pese. Él es psicólogo. La acusación no pudo identificar qué norma infringió el psicólogo, qué riesgo aumentó, si algún riesgo causado por él provocó la muerte de Maradona; tampoco se pudo acreditar qué pudo hacer para evitarlo”, sostuvo el abogado Diego Olmedo en parte de su alegato.

Y concluyó: “Pido la absolución libremente de Díaz y asumo, y esto lo digo desde el corazón, que nuestras excelencias van a juzgar adecuadamente. Acá no hay que buscar una sentencia ejemplar, sino justa. Una ejemplar puede ser injusta. Nosotros pedimos sentencia justa”.

Por su parte, el abogado de Cosachov afirmó: De ninguna manera la doctora Cosachov fue improvisada, sino que fue obsesiva. La prepaga entorpeció todo, desde el primer momento en el que el paciente se quiso ir a la casa, todo lo que vino después. Quedó probado que la prepaga se lo quería sacar de encima de la Clínica Olivos. La prepaga abandonó a Maradona" .

Y también pidió la absolución de su asistida.

En el alegato expuesto por la fiscalía en la audiencia del 8 del actual, Ferrari e Iribarren solicitaron penas para la mayoría de los acusados en este juicio. Como se mencionó, se solicitó al tribunal una condena de 12 años de prisión para Luque por el delito de homicidio simple con dolo eventual. La misma figura les atribuyeron a la coordinadora médica Forlini -su defensa inició el alegato luego de las palabras de los abogados de Luque-, y a la psiquiatra Cosachov, con pedidos de penas de 10 y 8 años de cárcel, respectivamente.

Para otros tres acusados, el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, la fiscalía solicitó penas de entre cuatro y cinco años de cárcel y el doble de inhabilitación para ejercer la profesión. Los consideró autores del delito de homicidio culposo.

Ferrari e Iribarren no acusaron al médico clínico Pedro Di Spagna, el séptimo imputado que llegó a juicio.