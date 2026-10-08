Juicio por la muerte de Maradona: la fiscalía pidió que Leopoldo Luque sea condenado a la pena de 12 años de cárcel

Los fiscales generales adjuntos de San Isidro Patricio Ferrari y Cosme Iribarren solicitaron que el neurocirujano Leopoldo Luque sea condenado a la pena de 12 años de prisión por su responsabilidad en la muerte de Diego Armando Maradona.

Durante su alegato, Ferrari enumeró una a una las acciones y omisiones protagonizadas por Luque entre el 11 y 25 de noviembre de 2020, es decir el lapso de tiempo entre que Maradona fue trasladado desde la Clínica Olivos, donde fue operado de un hematoma subdural, hacia la casa alquilada en el barrio privado San Andrés, en Tigre, donde falleció.

Las palabras del fiscal Ferrari en el alegato

Para los fiscales, Luque cometió el delito de homicidio simple con dolo eventual.

Lo mismo sostuvieron de la coordinadora médica de Swiss Medical, Nancy Forlini, y la psiquiatra Agustina Cosachov.

“En ausencia de medidas correctivas, habiendo previsto el riesgo y aceptándolo con indiferencia produjeron el resultado”, sostuvo Ferrari. Gianinna, una de las hijas de Maradona, lloraba.

Para Forlini la fiscalía pidió diez años de prisión y para Cosachov ocho años de cárcel.

Ante los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani, Ferrari adelantó que no pedirán desde el Ministerio Público la detención de los imputados por “dos razones básicas”.

Y explicó: “La sentencia si fuese de culpabilidad no va a haber adquirido firmeza. Y, no creemos que exista riesgo de fuga. Los imputados han estado siempre a derecho. Sí, para el caso de declarse la culpabilidad, existe un aumento del riesgo. Es por eso que nos parece razonable mantenga la prohibición de salida del país. Entendemos que hace falta un plus. Nos parece obligatorio que los imputados entreguen sus pasaportes y que se comunique esta medida a todos los organismos correspondientes, en particular a los países limítrofes”.

La condena solicitada por la fiscalía para los imputados por la muerte de Maradona

Para otros tres acusados, el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, la fiscalía solicitó penas de entre cuatro y cinco años de cárcel y el doble de inhabilitación para ejercer la profesión. Los consideró autos del delito de homicidio culposo.

Ferrari e Iribarren no acusaron al médico clínico Pedro Di Spagna, el séptimo imputado que llegó a juicio. “La fiscalía no presentará cargos contra el doctor Di Spagna. Las razones son sobradas. No es antojadiza la decisión. Existen razones de hecho y derecho. No tuvo responsabilidad penal. No tuvo ni potestad ni decisión para encaminar la salud del paciente”.

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