Antes de que el presidente del Jurado de Enjuiciamiento, Fabricio Losi, anunciara que el viernes próximo a las 12 se conocerá si hay o absolución o destitución, las dos funcionarias judiciales de La Pampa acusadas de mal desempeño en la tramitación del expediente sobre el cuidado personal del niño Lucio Dupuy, asesinado a golpes en Santa Rosa, el 26 de noviembre de 2021, ambos hablaron. La jueza de Familia, Niños, Niñas y Adolescentes de General Pico, Ana Clara Pérez Ballester pidió que “resuelvan con justicia” y la asesora de menores Elisa Catán pidió que no haya una “caza de brujas”.

“Espero que el jurado sea justo, no solo por nosotras, sino también por Lucio. A mí me interesa en serio y de sobremanera que haya justicia por Lucio y no una cacería de brujas. Acusar a cualquiera no es justicia, esto a mi me afectó muchísimo. Todos tenemos familia y hemos sufrido. Este es un caso atroz que afectó a toda la sociedad. ¡Cómo no me va a afectar! Siempre trabajé con los niños. Esto es una piña tan fuerte que la sociedad no supo para dónde ir y empezaron las acusaciones para todos lados”, sostuvo Catán después de los alegatos de la acusación y de la defensa.

Antes, la jueza Pérez Ballester había dicho: “Solamente voy a solicitar que, al momento de resolver, tengan en consideración las circunstancias reales, la verdad de lo que pasó y los elementos que tuvimos en cuenta. Y que resuelvan con justicia”.

Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, las dos condenas por el crimen de Lucio Dupuy

En su alegato, el procurador general subrogante de La Pampa, Guillermo Sancho, pidió que Pérez Ballester y Catán sean condenadas por mal desempeño en sus funciones. El funcionario judicial sostuvo destacó que el niño no fue escuchado y que presentaba indicadores de violencia y abuso sexual infantil.

El 2 de julio de 2019, como la madre de Lucio, Magdalena Espósito Valenti, no estaba en condiciones económicas de mantenerlo, la jueza Pérez Ballester le otorgó la tutela del niño a Leticia Hidalgo, la esposa de Maximiliano Dupuy, tío del niño.

El 4 de noviembre de 2020, Pérez Ballester homologó el nuevo acuerdo entre Hidalgo y Espósito Valenti para dejar sin efecto la tutela y que el cuidado personal pasara nuevamente a ser ejercido por la madre, quien había conseguido un trabajo estable, residía en Santa Rosa y estaba en condiciones de atenderlo. Catán no puso objeciones a ello porque otra vez se trató de un acuerdo de partes.

Lucio, víctima de abuso sexual, fue asesinado a golpes el 26 de noviembre de 2021. Espósito Valenti y su novia, Abigail Páez, fueron condenadas a la pena de prisión perpetua por el crimen y los ataques sexuales.

Por el expediente del cuidado personal de Lucio y el acuerdo firmado entre Hidalgo y Espósito Valenti, Sancho sostuvo que fue una falta grave que las funcionarias judiciales no hayan escuchado a Lucio.

“Fue una falta grave, más aún en el contexto en que se dio la homologación del acuerdo (cuando ya existían exposiciones y denuncias cruzadas entre la madre y el tío). En forma verbal, gestual o por dibujos el niño se pudo comunicar”, afirmó Sancho.

