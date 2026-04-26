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Dan a conocer los fundamentos de la sentencia contra Felipe Pettinato

El lunes pasado fue condenado a tres años de prisión en suspenso por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, quien falleció por asfixia durante el incendio del departamento del acusado en mayo de 2022

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La defensa de Felipe Pettinato presenta su alegato en el juicio
La defensa de Felipe Pettinato presenta su alegato en el juiciozoom juicio

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°14 dará a conocer este lunes los fundamentos de la condena a tres años de prisión que aplicó a Felipe Pettinato por la muerte de su amigo, el neurólogo Melchor Rodrigo, ocurrida en mayo de 2022 durante el incendio del departamento del imputado en el barrio de Palermo.

El lunes pasado los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle condenaron al artista a tres años de prisión en suspenso al considerarlo responsable del delito de “incendio culposo seguido de muerte”. Dicha pena incluye la sentencia a 9 meses de prisión que se le había fijado en abril de 2024 por abuso sexual simple.

En la audiencia se remarcó que, al no ir preso, por tres años tiene la obligación de fijar domicilio, someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y continuar con su tratamiento de desintoxicación y rehabilitación del consumo de drogas.

Además, se ordenó que una vez que el fallo quede firme, se debe obtener y extraer el perfil genético del hombre con el objetivo de que sea remitido al Banco de Datos Genéticos, de acuerdo a la Ley N°26.879, que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

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