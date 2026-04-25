Una pelea escaló el viernes entre dos padres tras un partido de fútbol infantil en Entre Ríos. Los hombres se habían enfrascado en una discusión después del encuentro entre niños de 10 y 11 años y, luego, el agresor fue a buscar al otro para pegarle.

El hecho ocurrió en Parque Gazzano, en la ciudad de Paraná. Todo comenzó cuando dos niños se pelearon durante el partido y una persona tuvo que intervenir para separarlos, comentó el comisario Claudio Martínez de la Policía de Entre Ríos al medio local El Once. Tras ello, los niños fueron retirados de la cancha para que continúe el partido.

Más tarde, una vez que el encuentro había finalizado, otro partido se desató, donde el padre de uno de los menores, de 32 años, estaba jugando. En el video se ve el momento en el que el otro padre ingresó a la cancha con paso decidido mientras el partido estaba en curso y se acercó a un hombre con la camiseta de Boca.

La persona que grabó la situación parecía notar que la violencia iba a escalar. “Le va a meter una, ¿no?“, comentó a alguien a su lado. ”Sí“, contestó el otro. La grabación mostraba que el partido continuaba en curso. Varios niños estaban sentados en un banco a un costado de la cancha.

Cuando el hombre entró al terreno de juego, todos frenaron la jugada en curso. “Flaco, vení un segundo. A vos te estoy hablando. ¿Por qué le querés pegar a mi hijo?“, sostuvo, mientras se acercaba e intentaba empujarlo con su pecho.

En paralelo, el hombre con la camiseta de Boca se paró en posición de defensa, y retrocedió unos centímetros. “No le pegué a nadie”, señaló. Fue entonces que el agresor lo empujó, mientras varios intentaban intervenir. “Ey, ey”, empezaron a gritar los que miraban el partido. Detrás del agresor apareció una mujer, que ingresó a la cancha.

Una pelea se desató después de un partido de fútbol infantil y un padre le disparó a otro

“Para, para, para”, continuaban intentando frenar la situación. “Callate la boca”, dijo el agresor. Cuando se acercó, el hombre de la camiseta de Boca le pegó con su puño en la cara, lo que tiró al agresor para atrás. “Uh...”, gritaron alrededor.

Fue entonces que el agresor levantó su remera, sacó un arma, y efectuó un disparo que se escuchó a lo largo del parque. Luego la guardó y comenzó a escaparse de la cancha mientras gritaba. La mujer lo siguió corriendo detrás.

Mientras tanto, la víctima se tomó la pierna con sus manos. El proyectil provocó una lesión en su pierna y tuvo que ser derivado al Hospital San Martín. Sin embargo, se encuentra fuera de peligro, detalló el medio local.

En paralelo, la Policía inició una investigación para identificar al agresor, que no fue detenido. La víctima reconoció que es el padre de uno de los amigos de sus hijos, pero no logró identificarlo en el momento del ataque, reportó El Litoral.