Kaleb Di Masi chocó contra un patrullero en la Autopista del Oeste y sufrió serias heridas: se investiga si corría picadas

Kaleb Di Masi, cantante de música urbana RKT, sufrió un grave accidente de tránsito durante el fin de semana cuando circulaba por la Autopista del Oeste, en sentido hacia Luján. El joven de 24 años chocó contra un patrullero y debido la violencia del impacto tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente, sobre todo por las heridas en su rostro. “Me salvó el cinto de seguridad, úsenlo siempre”, fue el mensaje concientizador que dejó en sus redes sociales. La Justicia investiga si corría picadas.

“Como ya mucha gente sabrá tuve un accidente del cual salí vivo de milagro. Gracias a Dios que me dio una oportunidad más”, fue el comienzo de la publicación que hizo el artista en su cuenta oficial de Instagram para transmitirle seguridad a sus seguidores.

El rapero Kaleb Di Masi colisionó contra un patrullero y se investiga si corría picadas Instagram Di Masi

Choque de Kaleb Di Masi

“Tuve una operación y ya estoy estable con 40 puntos en la cara y la nariz partida. Estoy internado en la Modelo de Morón hasta que me den el alta. Les pido que se queden tranquilos que lo peor que podría haber pasado, no pasó”, escribió entones el cantante. Y prosiguió: “Les pido mucho que se cuiden y tomen esto como ejemplo para andar más seguros. Me salvó el cinto de seguridad, úsenlo siempre”.

El rapero Kaleb Di Masi colisionó contra un patrullero en Autopista del Oeste y sufrió heridas

El trapero acompañó el comunicado con una foto desde la cama donde se encontraba recuperándose en el centro de salud y reflexionó: “Gracias a mi familia, a mis amigos y colegas que estuvieron para mí”.

Di Masi fue uno de los artistas que en su momento, tras la trágica muerte de El Noba en un accidente vial, participó de un homenaje en el que participaron varios colegas.

