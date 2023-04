Una mujer fue violentamente atropellada por un auto en Lanús y vivió para contarlo: “Tendrías que haberte visto volar”

escuchar

Una vecina de la ciudad de Lanús fue violentamente atropellada por un vehículo mientras volvía de trabajar en la madrugada del viernes, cerca de las 3.30. El cruento episodio quedó registrado gracias a una cámara de seguridad instalada en la zona. La razones detrás del presunto accidente todavía no son claras.

El video muestra a Adriana en compañía de un vecino. Ambos caminan por una calle desierta, en dirección al domicilio de la trabajadora gastronómica. Segundos después de iniciada la filmación, Adriana es levantada por el aire. La mujer se golpea contra el pavimento y un auto estacionado a metros de ella.

La víctima se reincorpora rápidamente -con ayuda de su compañero- y muestra signos de dolor. Las imágenes concluyen cuando un segundo vecino, que se encontraba dentro del Fiat Duna apostado, se acerca a asistirla. Producto del impacto, terminó con cortes, hematomas y un fuerte golpe en la cabeza.

Una mujer fue sorprendida y atropellada por un auto en Lanús: está viva de milagro

El relato de la víctima y las consecuencias del atropello

En diálogo con TN, Adrian revivió el episodio: “El auto viene derecho por la calle por la que yo estoy caminando, que es Marcos Avellaneda. Me tendría que haber visto. El domo de la municipalidad da a entender que venía todo derecho y dentro del vehículo había dos personas. Fue muy raro todo”.

“En el momento, cuando me chocan, mi vecino no llegó a decir cuidado antes de que me levantaran. Todo lo que yo giré lo hice con los ojos abiertos. Vi mucho asfalto. Fue lo único que vi. Sentí los golpes y me quedé en negro por unos segundos. Automáticamente, levante la cabeza y vi el auto que se estaba yendo”, continuó.

Y completó: “Me recompuse y mi reacción fue decir ‘uh, que golpazo me dio el auto’. No entendía qué había pasado. El vecino que me acompañó me dijo ‘tendrías que haberte visto volar’. Yo pensaba ‘no puede ser, me está cargando’. Yo creo que si no es por el Duna que estaba al lado mío no sé si la estaría contando”.

Adriana, la vecina de Lanús que fue atropellada violentamente por un auto en la madrugada del pasado viernes. Captura de Pantalla

La mujer se mostró desconcertada frente a lo ocurrido: “Si te molesta que vaya por la calle, me podes tocar bocina. No entiendo por qué tanta saña y enojo. Yo no le hice nada a nadie. Lo que sí, no se puede caminar de noche por la vereda porque están esperándote detrás de los árboles para robarte”.

Con respecto a las consecuencias del impacto, acusó tener “todo el cuerpo lleno de moretones”. “Tengo tres puntos en la cabeza, chichones, me duele el cuello por el latigazos y la espalda. Tengo un hematoma enorme debajo de la cola. Las piernas y los brazos también los tengo llenos de golpes. Me duele hasta el alma”, dijo.

“Se me traban las palabras. Tengo cosquilleos constantes y me olvido de las cosas”, lamentó.

Luego del atropello, Adriana fue llevada a una instalación hospitalaria, donde la “atención fue muy floja”: “No me quisieron dejar internada. No me hicieron tomografías. Yo sola me tuve que subir a la ambulancia. Me cosieron en el pasillo del hospital”, reprochó.

Una de las consecuencias del impacto del vehículo sobre el cuerpo de Adriana. Captura de Pantalla

