Sergio Berni se cruzó al aire con los colectiveros que lo golpearon

escuchar

Más de una semana después de la agresión a Sergio Berni en el marco de una protesta por el crimen del colectivero Daniel Barrientos en La Matanza, dos de los choferes que golpearon al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires le pidieron disculpas públicas en el marco de una entrevista radial.

“Me siento mal con todo esto. Lastimé a mi familia con esto. No soy así, soy una persona de trabajo. No sé cómo pedir disculpas”, expresó esta mañana en Radio Mitre Jorge Galeano, uno de los colectiveros imputados por haber golpeado a Berni, que son representados por el abogado Silvio Piorno. Tras ello, recordó: “Fueron 10 segundos en los que pasó lo que pasó y después me sacaron de ahí. Todavía no lo puedo entender”.

Luego, reconoció que fue él quien le dio la trompada que le rompió la nariz al funcionario. “Estoy muy mal, no lo puedo creer. Todas estas noches no pude dormir bien. Cometí un error y esto no puede volver a pasar, con violencia esto no se arregla”, reflexionó.

En la misma línea se manifestó Jorge Cerda, el segundo chofer involucrado en el ataque, que indicó: “Ese día se nos soltó la cadena y yo me desconozco. Jamás pensé en levantarle la mano a alguien y desmiento a cualquier programa de televisión en el que se haya dicho que somos violentos. Somos personas trabajadoras que amamos lo que hacemos”.

En ese contexto se unió a la conversación Berni, a quien le preguntaron si “era capaz” de aceptar las disculpas de sus agresores, a lo que contestó: “No es una cuestión de capacidad. Es una obligación, como ser humano y como cristiano. Los que me pegaron fueron muchos más que dos, pero yo no tengo rencor. Hice lo que tenía que hacer en este momento, donde el principal reclamo de todos los sectores hacia la política es la disociación que existe entre la política y los problemas de la gente. Y están hablando con un ministro que está donde están los problemas. Si tuviera que pasar por lo mismo nuevamente, lo haría”.

Tras ello Galeano y Cerda se dirigieron al ministro, el primero de los cuales expresó: “Quiero pedirle de corazón mil disculpas. Estoy a disposición de lo que usted necesite y de la Justicia también. En ningún momento me voy a esconder ni a esquivar nada. Estoy a su plena disposición y le pido disculpas en nombre mío, de mi familia, de mis vecinos y compañeros. Esto no debe volver a pasar. Quiero un país más tranquilo y que mis hijos vivan bien. Solamente queremos un poco de seguridad para los ciudadanos. Le quiero extender la mano y si quiere que vaya personalmente, no hay problema”.

A continuación, Berni contestó: “Les agradezco a los dos compañeros trabajadores por este acto sincero. Mis disculpas fueron desde el mismo momento. Jamás generé nada y, como dije, nunca voy a hacer la denuncia, porque entiendo este situación. Cada vez que matan a un bonaerense siento yo la obligación de disculparme ante los 17 millones de bonaerenses que nos confían el trabajo de todos los días en una provincia donde lamentablemente nos matan a dos personas todos los días. Trabajo todos los días para resolver esto”.

Después de las palabras del ministro habló Cerda, que manifestó: “Ante Dios, también le pido disculpas. Fue un momento de euforia en el que me quise sumar en el tumulto y me pongo del lado de él. Sé que hacen hasta lo imposible y que el sistema de violencia ha crecido un montón y que a veces no dan abasto los patrulleros y policías. Espero que me puedas disculpar y poder llegar a una conciliación. Fue un error mío haber estado ahí y haberle le vantado la mano. No se lo haría a ningún argentino. No somos violentos, somos personas tranquilas”.

LA NACION

Temas Sergio Berni