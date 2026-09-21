La absurda discusión que terminó con el asesinato de un profesor de boxeo en un barrio “tranquilo” que está “sorprendido” con la noticia

La historia detrás del crimen de Gonzalo Iñaki Andueza, de 40 años, es más absurda que el propio crimen. Un cumpleaños, una discusión vinculada a las artes marciales y un tiro en el abdomen que terminó con la vida de este instructor de boxeo que sólo se había sumado a un festejo con dos alumnos.

“No lo puedo creer”, le dice a LA NACION Diego, vecino y alumno del gimnasio Solo Box, ubicado a solo 200 metros del lugar de los hechos. Fabián es encargado de un edificio situado en Céspedes y Amenábar, a una cuadra, y ofrece más contexto: “Yo saco todas las noches a pasear a mi perro y esta es una zona tranquila, muy iluminada. El único problema que tenemos es todos los ‘fisuras’ que viven en los vagones abandonados del tren . Este invierno tres veces los prendieron fuego. Ellos van directo al choque, a provocar, a buscar pelea. Pero de ahí a matar a alguien de un disparo... Es realmente rarísimo lo que pasó”.

Griselda, empleada de un hotel situado justo enfrente de la escena del crimen, opina en sintonía: “Hay días que me toca trabajar hasta tarde y me voy caminando hasta la avenida. Si bien están los vagones abandonados y la obra en construcción, que no dejan de ser dos espacios oscuros, nunca tuve problemas ni supe de problemas en esta plaza. Nos sorprendió mucho lo que pasó. Hay luces durante la noche. Es una zona muy tranquila”.

Crimen en una plaza de Colegiales: un profesor de boxeo de 41 años fue asesinado de un disparo. Policía de la Ciudad

Según pudo reconstruir LA NACION, el festejo continuó primero en un bar y más tarde en una plaza situada en la esquina de Moldes y Céspedes, lindera al Parque Ferroviario Colegiales, justo junto a una edificio que se construye junto a las vías del ferrocarril Mitre, del ramal que termina en las estaciones Mitre y José León Suárez.

Según relatos de testigos directos, la hipótesis principal reconstruyó que en la madrugada del domingo Hernán Ariel Vaney, de 25, aseguraba que una persona formada con el intenso entrenamiento de las Artes Marciales Mixtas (MMA) podía derrotar sin inconvenientes a un boxeador en un combate. Andueza, precisamente instructor de boxeo, sostenía lo contrario . Sin mediar palabra ni un amago de pelea, el silencio de la noche fue atravesado por el ruido del balazo de una 9 milímetros que impactó de lleno en el estómago de Gonzalo.

Mientras dos personas intentaban asistir al profesor, Vaney huyó. Sin embargo, la Policía de la Ciudad lo encontró poco después de las 19 del domingo, cuando salía de un inmueble situado sobre la avenida Cabildo al 100, en Palermo, y se disponía a subir a un vehículo solicitado mediante una aplicación. Llevaba una mochila negra en la que los investigadores encontraron una pistola Taurus Millennium calibre 9 milímetros, tres cargadores y 34 municiones. Los peritos intentan determinar si el arma secuestrada fue la utilizada para matar al entrenador, ya que en la escena del crimen habían encontrado una vaina del mismo calibre.

Crimen en una plaza de Colegiales: un profesor de boxeo de 41 años fue asesinado de un disparo. Policía de la Ciudad

Un llamado al 911 alertó sobre un disparo. Cuando llegaron los policías, encontraron a Andueza tendido en el suelo, con una herida de arma de fuego en el abdomen. El SAME trasladó de urgencia al hombre al Hospital Pirovano. La lesión había comprometido órganos vitales, entre ellos el hígado, el páncreas y el bazo. Pese a la atención médica, murió cerca del mediodía.

A partir de los testimonios y del análisis de las cámaras de seguridad de la zona, los investigadores de la División Homicidios lograron reconstruir parte del recorrido del sospechoso y detenerlo en la puerta del lugar donde vivía, en un inmueble sobre la calle paralela al viaducto Carranza.

Durante la mañana del domingo, según la información incorporada a la investigación, Vaney habría intentado comunicarse con uno de los jóvenes que habían estado con el grupo durante la noche para saber si Andueza había sobrevivido. También habría visto mensajes en un grupo de WhatsApp del gimnasio en los que se hablaba de la muerte del profesor.

La causa quedó a cargo del fiscal Andrés Esteban Madrea, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14, y del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 32.

Crimen en una plaza de Colegiales: un profesor de boxeo de 41 años fue asesinado de un disparo. Policía de la Ciudad

Quién era Gonzalo Andueza

Gonzalo Andueza dedicó buena parte de su vida al deporte. Era profesor de boxeo, entrenador personal y preparador físico. También había trabajado como instructor de CrossFit y entrenamiento funcional y, según se presentaba en sus redes sociales, era además publicista.

Daba clases en un gimnasio situado sobre la avenida Córdoba al 3300, en Almagro, y participaba de entrenamientos competitivos en un espacio dedicado al boxeo en Belgrano. Entre sus alumnos era reconocido por su actividad como entrenador y por su vínculo cotidiano con quienes concurrían a sus clases.

Su otra actividad profesional estaba relacionada con la publicidad y la organización de eventos corporativos, revistas y guías de negocios.

La noticia de su muerte provocó mensajes de sus alumnos y de los gimnasios donde trabajaba.

“Te voy a recordar mientras viva, amigo”, fue el mensaje publicado por Solo Box Gym junto con una fotografía de Andueza.

Desde Sparring Dojo también lo despidieron: “Con mucho dolor despedimos a nuestro profe. ¡No te vamos a olvidar, Gonza! Descansá en paz”. Cerca de las 16 publicaron una nueva historia donde le anunciaban a su comunidad que tanto este lunes 21 como el martes 22 el lugar estaba “cerrado por duelo”.

El mensaje de despedida a Gonzalo Andueza en el Instagram de @sparringdojo, donde él daba clases @sparringdojo

LA NACION fue a ambos gimnasios e intentó contactarse con sus responsables, pero los locales no abrieron sus puertas y nadie respondió a los llamados de este diario.

Una de sus alumnas compartió además un video en el que ambos aparecen entrenando sobre un ring. “¿Tuvimos diferencias? Sí, miles. Ay, Gonza, ese amor-odio que nos teníamos”, escribió. Y agregó: “Te vamos a extrañar, loco”.