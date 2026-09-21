Un joven de 25 años fue detenido en la tarde de este domingo acusado de ser el principal sospechoso del homicidio de un entrenador de boxeo en una plaza del barrio porteño de Colegiales. El acusado fue interceptado por efectivos policiales cuando salió de un inmueble ubicado en la avenida Cabildo con la intención de subir a un vehículo de una aplicación.

Al momento de ser aprehendido, el sospechoso llevaba una mochila negra, indicaron las fuentes consultadas por LA NACION. En el interior del bolso, los investigadores hallaron un celular, una pistola Taurus Milenium, tres cargadores y 34 municiones del mismo calibre. Los peritos intentarán determinar en las próximas horas si esas balas coinciden con la que mató a Gonzalo Andueza este domingo poco después de las 4 de la madrugada.

Crimen en una plaza de Colegiales: un profesor de boxeo de 41 años fue asesinado de un disparo. Policía de la Ciudad

Crimen en una plaza de Colegiales: un profesor de boxeo de 41 años fue asesinado de un disparo. Policía de la Ciudad

La víctima, de 41 años, fue hallada baleada de un disparo en el abdomen en una plaza de Colegiales, en el cruce de las calles Moldes y Aguilar. Si bien fue trasladado con vida al Hospital Pirovano por una ambulancia del SAME, finalmente falleció en el centro de salud.

Detuvieron al presunto autor del crimen del boxeador en Colegiales cuando intentaba subir a un auto de aplicación. Google Maps

Tras el relevamiento de las cámaras de los alrededores de la plaza y las tareas de investigación policial, personal de la División Homicidios se ubicó frente a una vivienda en la avenida Cabildo al 100, en el barrio de Palermo, adonde había ingresado el sospechoso del crimen. Allí esperaron al joven hasta que salió.

Crimen en una plaza de Colegiales: un profesor de boxeo de 41 años fue asesinado de un disparo. @soloboxgym

De acuerdo con las redes sociales de la víctima, el hombre era preparador físico y se desempeñaba como entrenador de boxeo en un gimnasio del barrio porteño de Almagro. Además, era publicista. En su cuenta de Instagram publicaba diversos videos o imágenes entrenando en diferentes espacios, además de contenido con su familia y amigos.

La investigación por el homicidio, en la que intervienen el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 32 y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 14, avanza ahora para determinar las causas del ataque, según pudo saber este diario.