Una camioneta del defensor de Rosario Central Gastón Ávila protagonizó un fuerte choque

En la mañana de este lunes, una camioneta Ford F-150 Raptor protagonizó un fuerte choque contra una columna de alumbrado público en las afueras de la ciudad de Rosario. Cuando la Policía llegó al lugar, detectó que el rodado siniestrado pertenecía a Gastón Ávila, jugador del plantel de Rosario Central. Sin embargo, no quedó claro quién era el conductor; según medios locales, un amigo iba al volante.

“En la hora del choque estábamos descansando para ir al dermatólogo. Estoy bien. Gracias por la preocupación”, escribió el defensor sobre una foto que difundió en su perfil de Instagram.

El posteo de Ávila luego de que su camioneta quedara abandonada tras un choque en Rosario @gastonavila.14

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 8 en la avenida Jorge Newbery, en el tramo que conecta Rosario con Funes, a pocos metros del aeropuerto Islas Malvinas. Según la información que pudo recolectar el medio local El Tres en el lugar, el choque ocurrió cuando el vehículo circulaba en sentido hacia Funes. Cuando el personal policial llegó al lugar, la camioneta estaba abandonada, sin ocupantes.

El defensor de Rosario Central Gastón Ávila X @RosarioCentral

Tras colisionar contra la columna, la camioneta prosiguió su errático camino unos 70 metros más hasta quedar detenida sobre la avenida. El rodado quedó visiblemente dañado.

Gastón Ávila en la zona del choque

Desde el club aseguraron que Ávila no estaba manejando la camioneta al momento del choque, sino que quien conducía era un amigo, indicó el medio Rosario 3. Según esa versión, el futbolista se acercó al lugar después de ocurrido el siniestro. Hasta el momento, no hubo información oficial sobre quién conducía el rodado ni de las causas exactas que desencadenaron la pérdida de control de la camioneta.

Grave denuncia contra hinchas de Central

Este sábado, un partido de futsal de primera división disputado en el Club Náutico de Rosario entre el Club Atlético Provincial y All Boys finalizó con una grave denuncia. La institución porteña emitió un comunicado en el que acusó a presuntos hinchas canallas —personas identificadas con indumentaria de Rosario Central— de agresión y robo.

📃 *COMUNICADO OFICIAL*



▪️El Club Atlético All Boys expresa su más enérgico repudio a los hechos de violencia ocurridos al finalizar el encuentro de Futsal de Primera División disputado ante el Club Atlético Provincial, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.



▪️Una vez… pic.twitter.com/d36zEy4sIH — Club Atlético All Boys (@caallboys) September 21, 2026

“Un grupo de personas identificadas con indumentaria del Club Atlético Rosario Central ingresó al predio y agredió físicamente a integrantes de nuestra delegación”, acusaron en el texto. “La Comisión Directiva ya se encuentra realizando las gestiones correspondientes ante AFA Futsal y las autoridades del Club Atlético Provincial con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de lo sucedido y determinar las responsabilidades que correspondan”, se agregó.