Tamara S. D., esposa de un gerente de un importante banco internacional, mientras realizaba una operación de intercambio financiero, conocida como cripto to cash, en representación de una empresa de Reino Unido, simuló ser engañada y recibió un mensaje de WhatsApp desde una línea telefónica de Gran Bretaña donde le indicaban que los 500.000 Tether (USDT) que iban a ser convertidos en medio millón de dólares debían ser transferidos a una determinada billetera de criptomonedas. Pero en realidad, los criptoactivos terminaron en la cuenta de un vecino de San Isidro, excompañero de trabajo de su marido, que lo diversificó en varias cuentas hasta que todo terminó en poder de un ciudadano chino, que se encargaría de oculta y lavar el dinero. El matrimonio que formó parte del plan criminal recibió US$500.000.

En las últimas horas, tras una investigación de cinco meses desde que la empresa de Gran Bretaña estafada hizo la denuncia, en un allanamiento hecho en la casa del country Los Talas, situado en Canning, en Ezeiza, detectives policiales y judiciales recuperaron 306.000 dólares que fueron parte de la estafa. Otros US$150.000 en criptoactivos fueron localizados tras congelar una wallet o billetera virtual.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. La investigación, de la que participaron detectives de la Superintendencia de Investigaciones con Función Judicial de la policía bonaerense y de la y División Delitos Tecnológicos y el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA) está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) del Departamento Judicial de San Isidro, conducida por el fiscal Alejandro Musso. El trabajo de los investigadores estuvo coordinado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad.

“Una empresa inglesa que se dedica a hacer cripto to cash, es decir pasar de dólares a criptomonedas o viceversa, arregla con una empresa de Hong Kong hacer un intercambio de 500.000 USDT por 500.000 dólares. La empresa cobra una tarifa por ese intercambio. Por un canal de WhatsApp discutían si la comisión era del 5 o del 7 por ciento. A una directiva de la firma inglesa, que es argentina y terminó como imputada, le llega un mensaje, supuestamente enviado por un representante de la empresa de Hong Kong donde decía aceptar las condiciones y pagarle el 7 por ciento por la comisión y le pasa la dirección donde debía transferir los 500.000 USTD. Como las transferencias de criptomonedas son irreversibles, se dan de que fueron víctimas de una estafa y hacen la denuncia”, explicó a LA NACION un detective judicial.

La firma damnificada hizo la denuncia ante la Ufeic. El fiscal Musso y su equipo de colaboradores después de un traceo criptomonedas, es decir, del seguimiento de rastros o de una sucesión de movimientos en el sistema informático, identificó quién había recibido los 500.000 USDT.

“La persona que recibió la transferencia es un vecino de San Isidro que los diversificó en varias cuentas, que todo termina en las cuentas de un ciudadano chino. Allanamos al que recibió los 500.000 USTD, pero también a la directiva argentina de la empresa británica damnificada porque descubrimos que su marido tenía una relación con la persona que recibió la transferencia”, explicaron los voceros consultados.

Diego M., la persona que recibió la transferencia, fue indagado en las últimas horas. Contó que fue compañero en el banco donde trabaja el esposo de Tamara S. D. y sostuvo. “Soy contador. Trabajamos juntos. Él, además, es gerente en la sucursal donde tengo mis cuentas. Me comentó que su mujer había vendido una empresa, de la cual tenía una participación accionaria en Estados Unidos y que le pagaban con USDT y si podía ayudarlos a pasarlos a billete dólar. Me desligo de cualquier acto fraudulento que se haya realizado y puse a disposición mi teléfono para que puedan verificar en mis charlas con lo que le estoy comentando. No me quiero poner el título de trader, pero él me transfirió sus USDT y yo los hice efectivo y le entregué la plata”, afirmó en su indagatoria, a la que tuvo acceso LA NACION.

El trader dijo que le dio al gerente del banco y a su esposa dólares a cambio de los 500.000 USDT. “Esta gente tiene el dinero encima”, les comentó a los investigadores.

Entonces, por orden de la Justicia, se allanaron dos domicilios del matrimonio. Uno en el barrio de Villa Devoto y otro en el country Los Talas, de Canning, donde personal policial secuestró 306.000 dólares.

También se allanó un inmueble vinculado al ciudadano chino identificado por fuentes judiciales como Lianjie Chen.

“Por lo que podemos de recientes investigaciones, la mafia china está lavando dinero de negocios ilegales con criptomonedas. Por una wallet a nombre de Lianjie Chen, que se fue a China en los últimos días, pasaron 79.000.000 de dólares”, sostuvo a LA NACION una calificada fuente judicial