“Se terminó la mafia de los celulares robados”, dijo Jorge Macri al anunciar mayores controles en la venta de teléfonos usados

Con la intención de atacar la “mafia de los celulares robados”, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, anunció una serie de medidas para controlar los locales comerciales que se dedican a vender y reparar teléfonos usados.

“ Se terminó la mafia de los celulares robados. Declaramos la emergencia para caerles con todo el peso de la ley. Que quede claro, el que compra un teléfono robado para desarmarlo y venderlo por partes no es un comerciante: es un delincuente que forma parte de una red mafiosa ”, sostuvo Macri en un comunicado de prensa.

Y explicó: “En las zonas de alta criticidad no se va a habilitar ni un solo local más de ‘reparación de celulares’ y van a tener que demostrar el origen de cada pieza que tengan. Ley y orden”.

Según se informó en el comunicado, Macri firmó un decreto en el que declaró por 90 días corridos la emergencia de la actividad de comercialización y reparación de celulares usados en toda la ciudad.

Y también se creará un registro de trazabilidad de las actividades de reparación y comercialización de celulares usados y se intensificarán las medidas de control y fiscalización.

“Este es un paso más en la consolidación de un esquema de seguridad basado en el orden y el respeto por la ley que permitió bajar el delito a mínimos históricos en el territorio porteño, tanto en robos como en homicidios”, dijeron desde el gobierno porteño.

Se terminó la mafia de los celulares robados.



Declaramos la emergencia para caerles con todo el peso de la ley. Que quede claro, el que compra un teléfono robado para desarmarlo y venderlo por partes no es un comerciante: es un delincuente que forma parte de una red mafiosa.



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Voceros oficiales agregaron: “ En conjunto, las medidas conforman un esquema escalonado: control reforzado inmediato durante la emergencia, intervención en los barrios focalizada en las áreas críticas y, como régimen permanente, un sistema de registro y trazabilidad que permita identificar establecimientos, equipos y operaciones y dificultar la incorporación de celulares robados al circuito comercial formal ”.

Las medidas dispuestas para la lucha contra la “mafia de los celulares robados” son las siguientes: