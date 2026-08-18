“Se terminó la mafia de los celulares robados”, dijo Jorge Macri al anunciar mayores controles en la venta de teléfonos usados
El jefe de gobierno porteño declaró la emergencia de la actividad y una serie de medidas
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Con la intención de atacar la “mafia de los celulares robados”, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, anunció una serie de medidas para controlar los locales comerciales que se dedican a vender y reparar teléfonos usados.
“Se terminó la mafia de los celulares robados. Declaramos la emergencia para caerles con todo el peso de la ley. Que quede claro, el que compra un teléfono robado para desarmarlo y venderlo por partes no es un comerciante: es un delincuente que forma parte de una red mafiosa”, sostuvo Macri en un comunicado de prensa.
Y explicó: “En las zonas de alta criticidad no se va a habilitar ni un solo local más de ‘reparación de celulares’ y van a tener que demostrar el origen de cada pieza que tengan. Ley y orden”.
Según se informó en el comunicado, Macri firmó un decreto en el que declaró por 90 días corridos la emergencia de la actividad de comercialización y reparación de celulares usados en toda la ciudad.
Y también se creará un registro de trazabilidad de las actividades de reparación y comercialización de celulares usados y se intensificarán las medidas de control y fiscalización.
“Este es un paso más en la consolidación de un esquema de seguridad basado en el orden y el respeto por la ley que permitió bajar el delito a mínimos históricos en el territorio porteño, tanto en robos como en homicidios”, dijeron desde el gobierno porteño.
Se terminó la mafia de los celulares robados.— Jorge Macri (@jorgemacri) August 18, 2026
Declaramos la emergencia para caerles con todo el peso de la ley. Que quede claro, el que compra un teléfono robado para desarmarlo y venderlo por partes no es un comerciante: es un delincuente que forma parte de una red mafiosa.
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Voceros oficiales agregaron: “En conjunto, las medidas conforman un esquema escalonado: control reforzado inmediato durante la emergencia, intervención en los barrios focalizada en las áreas críticas y, como régimen permanente, un sistema de registro y trazabilidad que permita identificar establecimientos, equipos y operaciones y dificultar la incorporación de celulares robados al circuito comercial formal”.
Las medidas dispuestas para la lucha contra la “mafia de los celulares robados” son las siguientes:
- Se declara por 90 días corridos la emergencia de la actividad de comercialización y reparación de celulares usados en toda la Ciudad.
- Se refuerzan la fiscalización y el control mientras se completa la implementación de las nuevas medidas de registro y control previstas en el decreto 295/26.
- Durante ese período, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y el Ministerio de Seguridad adoptarán medidas extraordinarias para el ejercicio de la actividad y llevarán adelante operativos coordinados de control sobre comercios y ámbitos que presenten mayores indicadores de riesgo.
- La AGC implementará procedimientos extraordinarios de fiscalización destinados a verificar la legítima compra o tenencia de los celulares, partes y repuestos y clausurará los comercios que no lo acrediten. Los locales deberán acreditar el origen legítimo de los equipos en venta o en reparación.
- Se determinan “Zonas de Alta Criticidad” basadas en la concentración territorial de delitos e infracciones vinculados con la actividad, secuestros y recuperos de equipos, denuncias e investigaciones, resultados de operativos, concentración de establecimientos y antecedentes de incumplimientos.
- Las primeras zonas de intervención serán: Retiro–Microcentro, Balvanera–Once, Liniers–Límite Oeste y Chacarita–Villa Crespo.
- Durante la vigencia de la emergencia, en esas zonas se suspenderán el inicio y la tramitación de nuevas autorizaciones de actividad económica, las transmisiones por transferencia y las ampliaciones de rubro o de superficie destinadas a la comercialización o reparación de celulares usados.
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