Un grupo de ladrones irrumpió en la casa de una jubilada en La Matanza: la sometieron por una hora, la golpearon y le robaron

Tres ladrones ingresaron a la casa de una jubilada de 65 años a quien asaltaron, golpearon y mantuvieron retenida por más de una hora. El hecho ocurrió en la calle Reaño 2885, en González Catán, partido de La Matanza, al oeste bonaerense. Los delincuentes se llevaron dinero, objetos de valor y aún permanecen prófugos.

Pese a la virulencia con la que obraron los malhechores, Fernández no presentó heridas de gravedad.

“Yo les dije que no tenía nada”, revivió la víctima, Juana Ángela Fernández, en diálogo con la señal A24. Aún así, los hombres le propinaron varios golpes de puño. Según la mujer, cuando los delincuentes encontraron el dinero que tenía para afrontar los gastos cotidianos, estos la increparon al grito de: “Vieja de m..., ¿no era que no tenías nada?“. Otro elemento que le sustrajeron fue un collar que le había regalado su marido.

El momento en el cual los ladrones abandonan el domicilio

Quien también expandió la reconstrucción de lo ocurrido fue la nieta de Fernández. En declaraciones al medio local El Nacional de Matanza, sostuvo que los delincuentes ingresaron por una ventana. Una vez en el interior del domicilio, golpearon y maniataron a su abuela, a quien retuvieron durante más de una hora mientras buscaban más dinero y objetos de valor.

Según pudo saber LA NACION, la denuncia del robo quedó radicada en la Comisaría Sur 2da., unidad que quedó a cargo de la investigación. El hecho ocurrió cerca de las cinco de la madrugada del día domingo y el momento en el cual los delincuentes abandonaron el domicilio de la mujer quedó registrado en las cámaras de seguridad.

En esa filmación puede verse a los tres integrantes de la banda correr a gran velocidad, trepar la reja del domicilio y ganar la calle.

El año pasado se registraron 808 asesinatos en territorio bonaerense, con 147 víctimas notificadas en el mayor distrito del conurbano

Junto al dinero y el collar, los ladrones se llevaron el celular de Fernández. “Mientras se llevaban las cosas, se burlaban”, revivió la jubilada. Por otro lado, indicó que, uno de los asaltantes, a quien describió como “petiso” y “malo”, era quien daba las órdenes al resto.

En otro video publicado en la cuenta que dicho medio tiene en la red social X, puede verse que, los ladrones utilizaron el mismo método para ingresar como para huir: saltando la verja. Otro detalle que compartió la familia fue que los ladrones le pegaron a la mujer con una Biblia y también le arrojaron agua en plena indefensión.

🚨 ENTRARON A ROBAR A LA CASA DE UNA JUBILADA, LA GOLPEARON Y LA TUVIERON RETENIDA DURANTE UNA HORA



Una mujer de 61 años vivió una madrugada de terror en Rafael Castillo, cuando tres delincuentes ingresaron a su casa mientras se encontraba sola.



El hecho ocurrió alrededor de… pic.twitter.com/sRIzsjmDuc — El Nacional de Matanza (@NacionalMatanza) August 17, 2026

En palabras de Fernández, “dentro mío hay un gran dolor. Se llevaron todo, no tengo nada”. Luego, remató: “Nosotros somos gente de trabajo. Todo lo que tenemos, lo obtuvimos con esfuerzo”. Pese a que el obrar de los delincuentes quedó registrado, aún no fueron identificados.

Muerte en La Matanza

La semana pasada, en el mismo partido bonaerense donde ocurrió el robo a la jubilada, un hombre de 47 años fue asesinado al ser baleado por delincuentes que intentaron robar la recaudación de una distribuidora de bebidas situada en el cruce de la ruta 3 y León Gallo, en la localidad de Isidro Casanova. Cinco sospechosos fueron detenidos, dos de ellos serían tendrían estado policial.

La víctima, identificada como Diego Aguirre, intentó defender al dueño del comercio cuando este fue interceptado por tres ladrones armados frente a la empresa. En ese momento, los delincuentes dispararon a corta distancia. El hombre recibió dos disparos y cayó desplomado.

“Se bajaron de un coche los tres, me agarraron a mi con el arma y salió un empleado de mi hija del negocio y le pegaron un tiro al muchacho”, relató la víctima del robo en diálogo con la señal televisiva Crónica TV.

“No lo puedo creer”, sostuvo un vecino que observó las desesperadas maniobras realizadas para salvar la vida del herido. Ese vecino también reveló que la víctima mortal había sido padre apenas dos meses atrás.

Luego del asesinato, la policía bonaerense trabajó en la escena del crimen en busca de rastros y el análisis de las imágenes de cámaras de seguridad permitió detectar el recorrido realizado por los homicidas. El vehículo utilizado por los tiradores -un Fiat Siena que había sido robado-, fue encontrado en Madariaga al 3800.

El personal a cargo de la investigación arrestó a cinco sospechosos durante una redada en un boliche. Esos hombres fueron capturados tras seguir una pista del auto abandonado y del monitoreo del movimiento de un vehículo que habría actuado como respaldo a los delincuentes que cometieron el homicidio.