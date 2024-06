La desaparición de Loan, en Corrientes: el minuto a minuto de la búsqueda del niño de 5 años

Escuchar

Loan Danilo Peña, de 5 años, desapareció después de salir a buscar naranjas en el paraje El Algarrobal, cerca de la localidad correntina de 9 de Julio, el pasado jueves 13 de junio.

El operativo de búsqueda incluye a más de 800 rescatistas, bomberos, policías y efectivos del Ejército. Las esperanzas de hallarlo con vida se empiezan a desvanecer , mientras en el pueblo 9 de Julio, donde vive la familia Peña, los rumores sobre lo que le pasó al chico son una marea que crece sin freno con el correr de las horas.

, mientras en el pueblo 9 de Julio, donde vive la familia Peña, los rumores sobre lo que le pasó al chico son una marea que crece sin freno con el correr de las horas. La Justicia dictó la “prisión preventiva sin plazo” por el delito de abandono de persona para Bernardino Benítez, un tío del chico, y para otras dos personas que llevaron al chico hacia una propiedad situada a 600 metros de la casa de Catalina Peña, la abuela del chico desaparecido, donde el menor estaba de visita, para recolectar y comer naranjas.

11.25 | Intenso operativo y rastrillajes en las inmediaciones de la casa de la abuela de Loan

Operativos de rastrillaje y búsqueda de Loan Peña, el niño de 5 años que desapareció de la localidad de El Algarrobal, Corrientes Marcelo Manera / Enviado Especial

Bajo una llovizna que transforma el terreno en barro, y con casi mil rescatistas, el número máximo desde el inicio de la búsqueda de Loan Peña, rastrillan con canes y efectivos las inmediaciones de la casa de la abuela del chico de cinco años que está desaparecido desde el jueves pasado.

Roberto Méndez, abogado de la familia de Loan Peña, sostuvo que la hipótesis de que alguien se haya llevado al chico desde el paraje Algarrobal está “descartada” por el momento. “Estuve en contacto con el fiscal Juan Carlos Castillo y hablé con el comisario Alberto Molina y esa hipótesis que apunta a que a Loan se lo llevaron está descartada. Es imposible, porque en el lugar donde sucedieron los hechos no hay testigos y se sabe cuáles eran los autos que estaban. La hipótesis con la que trabaja la Justicia es que se perdió”.

11.15 | Así es la búsqueda de Loan en Corrientes

10.31 | Las pruebas contra los tres detenidos acusados de abandono de persona

Continúa la búsqueda del niño Loan en las cercanías de la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes Marcelo Manera - LA NACION

Los tres están imputados del delito de abandono de persona y están bajo prisión preventiva. Antes de desaparecer el jueves pasado enel paraje Algarrobal, en 9 de Julio, en el interior de Corrientes, Loan Danilo Peña, de cinco años, había estado con ellos. Las evidencias en contra de Bernardino Benítez, tío del niño; Daniel Ramírez, conocido como Fierrito, y Mónica del Carmen Millapi que tuvo en cuenta el fiscal del caso, Juan Carlos Castillo, fueron “sondeos vecinales y socioambientales”, imágenes satelitales e informes médicos.

Así lo informó el Ministerio Público Fiscal de Corrientes en sus redes sociales. “Con base a esos elementos, el fiscal Castillo solicitó una medida de coerción que evite el riesgo procesal que suponía liberarlos si la aprehensión que pesaba sobre ellos no se convertía en prisión preventiva como, finalmente, determinó el juez Lucio López Lecube”, se explicó en el citado informe.

Leé la nota completa acá

10.02 | Mientras los rescatistas se abren paso en el monte con machetes, la familia apunta sus sospechas hacia el tío detenido

Por Germán de los Santos

Continúa la búsqueda del niño Loan en las cercanías de la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes Marcelo Manera - LA NACION

Unos cien rescatistas se alinean de espaldas contra un alambrado que da a la ruta 123. Frente a ellos, a unos siete kilómetros, desapareció el jueves pasado Loan Danilo Peña, de cinco años. Al niño es a quien buscan más de 800 rescatistas, bomberos, policías y efectivos del Ejército. Las esperanzas de hallarlo con vida se empiezan a desvanecer, mientras en el pueblo 9 de Julio, donde vive la familia Peña, los rumores sobre lo que le pasó al chico son una marea que crece sin freno con el correr de las horas.

Bajo un cielo cubierto de nubes amenazantes, los rescatistas recorren otra vez lugares que fueron “peinados” por lo menos tres veces. En un bosque de eucaliptos revisan cada tronco que está cortado y tirado en la tierra. Pero no encuentran nada. José Ojeda, jefe de Bomberos de Bellavista, señaló que ese lugar fue revisado tres veces. “Volvemos a recorrer los sitios donde ya pasamos para confirmar que no haya nada”, advirtió en diálogo con LA NACION. Luego los rescatistas enfilan para otro pequeño monte de algarrobos. Forman un semicírculo para inspeccionar el lugar donde el niño pudo resguardarse. El trabajo es duro y desolador. Loan no aparece.

Leé la nota completa acá

LA NACION

Temas Loan Danilo Peña