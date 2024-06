El desgarrador testimonio de la mamá de Loan Peña: “Alguien se lo llevó”

Escuchar

Se cumplen cinco días de la desaparición de Loan Peña en Corrientes, mientras, por el momento, hay tres imputados con prisión preventiva y la Interpol activó una alerta amarilla. Al quinto día de búsqueda, María Noguera, madre del niño, habló desde la puerta de la fiscalía y pidió que su hijo aparezca con vida. Sostuvo que alguien “se lo llevó” y que no “hay que confiar en nadie”.

“Únicamente espero que aparezca mi hijo, es lo único que pido, que aparezca. Yo digo que alguien se lo llevó, no puede ser. No creo que se haya perdido, alguien se lo habrá llevado. El fiscal me dijo que no van a parar de buscar hasta que encuentren a Loan”, expresó María Noguera en TN y continuó: “Quiero que lo encuentren vivo y sano. No duermo, no puedo dormir”.

Respecto a los tres imputados en la investigación, entre los que se encuentra el tío de Loan, la madre indicó: “Ahora no hay que confiar en nadie. Ellos son los responsables de llevar al nene con ellos”.

Por otro lado, José Peña, padre de Loan, también habló al salir de la fiscalía: “Ojalá que lo encuentren. Queremos que Loan vuelva. Ya pasaron cinco días, es mucho. Es un chiquito perdido en el monte, ojalá que se lo encuentre. Lo vamos a encontrar”.

El abogado de la familia descartó que se lo hayan llevado

Roberto Méndez, abogado de la familia de Loan, aseguró: “Tomé contacto con el expediente y hablé con el fiscal y el comisario del operativo, es imposible que se lo hayan llevado. Se descarta esa posibilidad porque no hay indicios ni pruebas que conduzcan a eso. Llegás al lugar de los hechos y no hay testigos, los vehículos que estuvieron ahí se sabe cuáles son, entonces es imposible. Por eso se abandonó esa hipótesis y se trabaja sobre la hipótesis de que se perdió”.

De esta manera, también se refirió al tío de Loan y al matrimonio amigo de la familia, quienes están imputados y bajo prisión preventiva: “La responsabilidad pasa por ellos porque eran quienes tenían el deber del cuidado y se lo llevaron sin el consentimiento del papá”.

En cuanto al operativo que se está llevando adelante en Corrientes, Méndez indicó: “El primer día se contaminó la escena porque todos los vecinos salieron a buscarlo. Ya cuando trajeron a los perros ya habían caminado y eso confunde. Por eso ahora están ampliando la búsqueda, se pide más personal y se está trabajando de una manera más minuciosa”.

A su vez, el abogado concluyó: “Hoy se sumaron 100 efectivos de la Policía de Corrientes y mañana llegarán colaboradores de Salta y Mendoza, y dos especialistas en búsqueda. Hoy hablé con el comisario a cargo del operativo y me dejó tranquilo porque me dijo que van a buscarlo hasta lo último, hasta que se lo encuentre”.

