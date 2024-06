La familia de una víctima denuncia que el comisario acusado del homicidio goza de beneficios en prisión

Escuchar

La familia de Lautaro Morello no tiene paz. A un año y medio del secuestro y homicidio del adolescente, todavía no hay fecha del juicio oral para los siete acusados por el asesinato. Además, en las últimas horas trascendió que dos de los imputados, un comisario mayor y un comisario de la policía bonaerense, comparten el lugar de detención, muy cerca de la escena del crimen y de sus domicilios.

Según denunció la familia de Lautaro, el comisario mayor Francisco Centurión, padre de otro de los detenidos, está alojado en la Unidad Penal N° 31, de Florencio Varela, a pocas cuadras de la casa en la que vivía, situada a doscientos metros de la ruta 53, en la localidad de La Capilla y, estiman que debido a la cercanía con el lugar en el que ocurrió el doble crimen, podría coaccionar a los testigos que deben presentarse al juicio oral.

La cárcel en la que está detenido el jefe policial que se desempeñó como enlace de la policía bonaerense con Interpol, está situada poco antes de llegar a La Capilla, sus muros destacan por encima de las construcciones de la zona y se pueden ver desde la ruta 53.

El comisario mayor Francisco Centurión, al ser detenido

En el mismo penal está preso el comisario inspector Sergio Argañaraz, quien, en el momento de la desaparición de Lautaro, se desempeñaba como interventor de la comisaría de Bosques y fue acusado de presunto encubrimiento del homicidio.

La situación se agrava si se tiene en cuenta que en los penales bonaerenses no está prohibido el uso de celulares, al contrario de lo que sucede en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF), donde se intensificaron los controles para evitar que los presos utilicen teléfonos móviles.

Lautaro no estaba solo el 9 de diciembre de 2022, cuando fue secuestrado. Su amigo, Lucas Escalante, hijo de un empresario de la construcción, había pasado a buscarlo por la esquina de su casa, en su cupé BMW, para que lo acompañara a buscar unos vales de nafta que le entregaría Maximiliano Centurión, hijo del comisario mayor procesado.

A un año y medio de la última vez que ambos jóvenes fueron vistos con vida, nada se supo sobre cuál fue el destino de Lucas. La familia de Lautaro sospecha que el jefe policial guarda el secreto de lo que ocurrió con el hijo de una de las constructoras que edificó varios de los edificios más importantes de Florencio Varela y Berazategui.

Lautaro Morello y Lucas Escalante

“El 10 de diciembre de 2022 aproximadamente a las 20 el acusado identificado como Francisco Alejandro Centurión con el concurso de al menos Maximiliano Centurión y Cristian Centurión, en el interior del domicilio situado en la calle 1538 N°628, esquina Ruta 53 de Florencio Varela, ejerciendo violencia privaron de su libertad personal a Lucas Escalante, quien había llegado el día anterior junto con Lautaro Morello al domicilio mencionado, a fin de retirar vales de nafta que le obsequiaría Cristian Centurión. En esa circunstancia se produjo el homicidio de Lautaro Morello por parte de Cristian y Maximiliano Centurión”, sostuvo el fiscal Daniel Ichazo, en su acusación contra el comisario mayor.

Lucas y Lautaro fueron vistos con vida por última vez el 9 de diciembre de 2022 cuando, supuestamente, el primero de ellos pasó a buscar a su amigo a tres cuadras de su casa, en Florencio Varela, para ir a festejar el triunfo del seleccionado argentino sobre el conjunto de Países Bajos, por los cuartos de final del mundial de fútbol de Qatar.

Se estableció en el expediente que Lucas y Lautaro llegaron con vida a la quinta de los Centurión. Allí los habrían matado. El cuerpo de Lautaro fue hallado una semana después, abandonado e incinerado, a pocos metros del cruce de la ruta 53 y la obra de ampliación del Camino del Buen Ayre.

En cambio, el destino de Lucas actualmente, constituye un misterio. De nada sirvió la propuesta de recompensa de más de $5.000.000 que el Gobierno ofreció para quien aportara datos que permitieran encontrar a Lucas. No obstante, después de casi un año y medio, para la Justicia existe una presunción de fallecimiento.

Lucas Escalante junto al BMW azul que manejaba la noche que desapareció

Actualmente, el expediente por la investigación del secuestro y homicidio de Lautaro y la desaparición de Lucas tiene designado al Tribunal Oral N° 2, de Florencio Varela, como encargado de juzgar al comisario mayor Centurión y a los otros seis acusados, sobre los que pesa la presunción de inocencia, aunque están detenidos y procesados con prisión preventiva.

Tres de los siete policías bonaerenses acusados y que serán sometidos a juicio oral, tienen una imputación por presunto encubrimiento, mientras que los otros cuatro uniformados, entre los que figura Centurión, fueron procesados por su presunta participación en el homicidio.

Aunque Lucas Escalante nunca apareció, para la Justicia existen indicios de que habría sido asesinado. En la carátula del expediente judicial en el que se investiga la desaparición de Lucas, se lee: “Escalante Lucas, sobre averiguación paradero, con presunción de fallecimiento”.

Al solicitar que Centurión sea sometido a juicio oral, el fiscal Ichazo, consideró que, a partir de pruebas e indicios detallados en 19 páginas de la resolución de 120 fojas en las que se dictó la prisión preventiva del jefe policial, habría sido presunto responsable del “homicidio agravado para procurar la impunidad, para sí o para otro”.

Centurión tiene tres procesamientos con prisión preventiva en su contra. Además de las resoluciones por su presunta responsabilidad en la participación secundaria en el homicidio de Lautaro, fue acusado como supuesto coautor de la desaparición y presunto asesinato de Lucas.

El tercer procesamiento fue por la supuesta comercialización de vales de nafta que estaban destinados para cargar combustible en los móviles de la fuerza de seguridad provincial que debían ser utilizados para patrullar la zona de Florencio Varela. La resolución que confirmó la prisión preventiva del jefe policial había sido dictada por la Cámara de Apelaciones y Garantías de Quilmes.

El cuerpo de Lautaro Morello apareció quemado @mauroszeta

A partir del análisis de las pruebas y de los cruces de las comunicaciones que realizaron los integrantes del entorno del jefe policial se estableció que este ejerció su influencia dentro de la fuerza de seguridad provincial para coordinar con algunos funcionarios el desvío de la investigación y entorpecer la pesquisa. No pasaron inadvertidas para el fiscal una serie de anotaciones halladas en uno de los allanamientos en un domicilio del comisario mayor Centurión, en los que se refería a dos bidones de nafta y hacer pasar la muerte de Lucas como el desenlace de un supuesto brote psicótico que habría sufrido. Nadie explicó, hasta el momento, cómo fue que el jefe policial acusado obtuvo la historia clínica de Escalante en la que figuraba que tenía antecedentes psiquiátricos.

Además, entre los documentos hallados en uno de sus domicilios había detalles sobre el country El Carmen donde vive Hilario Escalante, el padre de Lucas y datos sobre la familia de la víctima y los vehículos que usaban.

En el ítem “16″ de uno de los documentos encontrados en poder del comisario mayor Centurión, consignó: “Evaluar un brote psicótico de Lucas y el desenlace fatal informe y testimonio al médico psiquiatra y psicólogo, informe psiquiátrico y psicológico de Lucas”.

Para el representante del Ministerio Público, dicho documento “permite suponer que Francisco Centurión no solo ya conocía el desenlace fatal, además tenía documentación e información sensible sobre él, lo que demuestra un particular interés por la intimidad de Lucas y su círculo familiar”.

La cupé BMW azul de Lucas fue hallada quemada a un costado de la ruta 53, a siete kilómetros de la quinta a la que llegó con Lautaro la noche que desapareció.

En la misma ruta están la cárcel en la que está preso Centurión, con acceso a un celular, el lugar en el que las víctimas fueron vistas con vida por última vez y que sería la escena del crimen y la escena del hallazgo del auto incendiado. Todo muy cerca, aunque el misterio sobre el destino de Lucas, persiste.

