La Justicia autorizó la cremación de los restos del Indio Solari

El juez de Garantías de Morón Jorge Rodríguez acaba de firmar la autorización para la cremación de los restos de Carlos Alberto Solari, popularmente conocido como el Indio.

Tomó la decisión luego de recibir los estudios complementarios de la autopsia que revelaron la inexistencia de restos de alcohol o drogas en el organismo del mítico cantante y compositor de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Según pudo confirmar LA NACION de fuentes judiciales, solo tenía restos de los medicamentos que tomaba por la enfermedad de Parkinson.

Fuentes judiciales explicaron a LA NACION que la cremación fue pedida por la familia, que veló los restos del músico en una ceremonia privada desde esta mañana en el cementerio de Lanús. El fiscal Lucio Rivero, que había iniciado una investigación para determinar las causales de muerte, dio su conformidad y el juez Rodríguez autorizó lo solicitado por los familiares del Indio Solari, que falleció el viernes pasado en su casa de Parque Leloir producto de un ACV hemorrágico.

Había sido voluntad del propio Solari que sus restos fueran cremados, lo que se concretará al término de la ceremonia privada de la que toman parte la viuda, Virginia Mones Ruiz, su hijo Bruno y unas pocas personas de su círculo más íntimo.

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