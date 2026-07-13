La Justicia de Córdoba agravó la acusación contra tres jóvenes a homicidio en grado de tentativa por el ataque en patota a un chico de 15 años

CÓRDOBA.- La fiscal a cargo de la causa por la paliza recibida por un chico de 15 años en Villa Carlos Paz agravó la imputación contra los tres detenidos: los acusó de homicidio en grado de tentativa. La víctima, Sergio Herrero, continúa internado, con una evolución leve.

El adolescente fue atacado por la espalda y le pegaron un botellazo en la cabeza. La golpiza fue en pleno centro de Villa Carlos Paz después de los festejos por el Día de la Independencia, el jueves pasado. Aún no está claro cómo se inició la refriega ni qué la provocó.

"No fue una pelea: lo agarraron de atrás. Un chico empezó a correr y le pegó; Santiago cayó al piso y después los otros le siguieron pegando patadas. Ni siquiera pudo defenderse", relató la madre del joven agredido, María Laura Tamagnone, al día siguiente.

La fiscal Jorgelina Gómez, a cargo de la investigación, agravó la imputación. Los sospechosos fueron arrestados este sábado. Uno es mayor de 18 años y fue alojado en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) en Córdoba Capital; los otros dos son menores de edad y están preventivamente en el Centro Socioeducativo Complejo Esperanza.

Herrero tuvo que ser trasladado al Hospital de Urgencias de la capital provincial por la gravedad de las lesiones. La madre del adolescente precisó que, cuando su hijo intentaba escapar de la golpiza, uno de los agresores, que actuaron en grupo como una patota, le tiró una botella de vidrio que impactó en su cabeza.

“Le pegó en el parietal. Le hundió el cráneo. Después siguieron golpeándolo cuando ya estaba en el piso”, indicó. El chico sufrió una fisura y la formación de coágulos en el cerebro, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente durante la madrugada del viernes siguiente al ataque.

Los médicos lograron extraer el coágulo de mayor tamaño, descomprimir el cerebro y reconstruir la zona afectada. No obstante, la evolución se evalúa a diario. Están reduciendo progresivamente la sedación debido a la buena respuesta que presenta Herrero.

Respondió con movimientos de brazos, manos y piernas, abrió los ojos e incluso intentó incorporarse en la cama. Sin embargo, ayer por la tarde su madre describió que cuando intentaron seguir bajando la sedación “reaccionó de manera muy agitada”. Agregó la mujer: “Quiere arrancarse todo e intenta sentarse. Por esta razón no se ha podido avanzar con esto, ya que deben esperar a que su reacción sea más tranquila”.