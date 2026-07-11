Un joven de 15 años fue golpeado por un grupo que lo atacó por la espalda y le dio un botellazo en la cabeza en Córdoba

Santiago Herrero, un joven de 15 años, fue atacado por la espalda por una grupo de personas que le hundió el cráneo de un botellazo. El violento episodio tuvo lugar en pleno centro de la ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba, tras los festejos por el Día de la Independencia. Luego de someterse a una cirugía su pronóstico es reservado.

“No fue una pelea. Lo agarraron de atrás. Un chico empezó a correr, le pegó, Santiago cayó al piso y después los otros le siguieron pegando patadas. Ni siquiera pudo defenderse”, relató la madre del joven agredido, María Laura Tamagnone, en diálogo con el medio local Carlos Paz Vivo.

La feroz golpiza tuvo lugar en la intersección de avenida Cárcano y Sargento Cabral. Y aunque se sospecha que todo comenzó con una discusión, no están claros los motivos que derivaron en el brutal ataque.

La esquina donde tuvo lugar el fatídico episodio

A partir de las primeras reconstrucciones, Herrero recibió un botellazo que le hundió el cráneo. Mientras la Policía intenta dar con los responsables, el joven fue intervenido quirúrgicamente y lucha por su vida. Su estado es reservado y, según el último parte, su evolución es leve.

La mujer señaló que, en medio del intento por parte del joven de huir de la gresca “le pegaron con una botella de vidrio en la zona parietal". “Le hundieron el cráneo y después siguieron golpeándolo cuando ya estaba en el piso”, aseveró. Uno de los amigos que acompañaban a Herrero también recibió golpes severos.

Tras la golpiza el joven fue trasladado al hospital municipal Gumersindo Sayago. Pero su delicada situación, que incluyó un traumatismo de cráneo, obligó a una posterior derivación al Hospital de Urgencias de la capital cordobesa.

Al momento de relatar la intervención, Tamagnone especificó: “El médico nos explicó que el hueso hundido le produjo una fisura en el cerebro. Tenía varios coágulos de sangre. Le extrajeron el más grande y le descomprimieron el cerebro para volver a colocar el hueso en su posición”.

“Herrero evolucionó levemente”, indicó el último parte médico. En consonancia, la madre agregó que el joven tuvo una buena respuesta a la medicación. “También movió las manos y los pies”, remarcó. Pese a la mejoría, el cuadro sigue siendo delicado, aunque la respuesta clínica generó alivio entre sus seres queridos.

Según la narración de su familia, Santiago estaba con otro amigo en el momento que otro chico lo atacó por la espalda y comenzó a pegarle hasta dejarlo tendido en el piso. En ese momento, otros acompañantes del atacante se sumaron a la agresión hasta dejarlo inconsciente.

La denuncia recayó en la fiscal Jorgelina Gómez, de los tribunales de Villa Carlos Paz , quien investiga lo ocurrido en medio de la feria judicial de julio a partir del material aportado por las cámaras de seguridad ubicadas en el corredor. Hasta el momento no hubo detenidos pero algunos de los agresores ya habrían sido identificados.

“Todo el mundo conoce a este grupo de violentos y hay varios chicos amenazados en Carlos Paz. Tengo miedo de lo que pueda pasar después”, finalizó Tamagnone.