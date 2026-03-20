La Justicia ordenó la búsqueda de cuatro hermanos de entre dos y cinco años

Cuatro hermanos de entre dos y cinco años se encuentran desaparecidos desde el martes 17 de marzo en la ciudad santafesina de San Lorenzo y la Fiscalía Regional 2ª pidió colaboración social para dar con sus paraderos.

Se trata de Valentina Ruiz, Bayron Ruiz, Nasly Ruiz y Justina Ruiz, quienes se ausentaron de la vivienda en la que estaban alojados, situada en la calle Carrillo al 100.

“Los menores se encuentran a cargo de una tercer persona por disposición de la Subsecretaría de Género, Igualdad, Diversidad, Niñez, Adolescencia y Discapacidad”, se informó en el comunicado de la fiscalía, que difundió las imágenes de los menores.

Se aclaró, según consignó Noticias Argentinas, que esa medida no impide el contacto de los niños con su madre para cuidar a los hijos aunque establece que no puede faltar al domicilio fijado con ellos.

La sospecha de la fiscalía es que la madre se llevó a los menores sin la autorización judicial.

En este sentido, las autoridades no solo impartieron directivas de búsqueda a las unidades policiales, sino que pidieron el apoyo social para encontrar a los niños.

La Unidad Fiscal de San Lorenzo interviene en el caso, en el que no se brindaron detalles sobre las causas que generaron la tutela judicial sobre esos menores.

Se indicó al respecto que se trata de una medida adoptada por pedido de la subsecretaria de género, igualdad, diversidad, niñez, adolescencia y discapacidad de San Lorenzo.

Este episodio, que por el momento no llevó a la activación de la Alerta Sofía, el sistema de comunicación de emergencia rápida para el reporte de desapariciones de menores, en situaciones que presenten un alto riesgo inminente sobre su integridad física y/o biopsicosocial y que constituye una herramienta que pretende aumentar las capacidades de búsqueda y recupero de niñas, niños y adolescentes desaparecidos. Este mecanismo se llama Sofía en alusión al caso de desaparición de Sofía Herrera y es similar al modelo norteamericano de alerta conocido como “Alerta Amber”.

Cómo se consignó, por el momento la fiscalía santafesina que interviene en el caso pidió la ayuda a la sociedad y difundió en sus redes sociales la desaparición de los cuatro hermanos, pero aún no se llegó a la decisión de emitir la Alerta Sofía.

Ese mecanismo fue empleado en los últimos días para activar la búsqueda de la niña de dos años que había desaparecido en la ciudad cordobesa de Cosquín.

La menor, finalmente, fue encontrada casi un día después en un descampado a 437 metros de su casa, según informó la fiscal de ese caso, Silvia Penn.

Más allá del final feliz de los rastrillajes, la Justicia aún tiene dudas sobre lo ocurrido con esa pequeña, que fue encontrada en buen estado de salud y sin señales de haber sufrido agresiones.

La percepción de los investigadores es que la niña no pudo haber llegado sola al descampado, por lo que entienden que intervino otra persona. Un dato que sobre el que se trabaja es que si la nena estaba en adentro de su casa cuando la sacaron y no gritó o lloró (al menos no hay testimonios en ese sentido) podría haber conocido a quien se acercó.

La niña desapareció en el momento en que estaba jugando con su hermano, de seis años, en una habitación de su casa mientras su madre preparaba la comida. Cuando la mujer fue a buscar a su hija-su otro hijo ya había salido del lugar- no la encontró. La última vez que la había visto, la menor estaba descalza y con un enterito gris. La misma ropa con la que fue encontrada.