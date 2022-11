La Matanza: incidentes y 11 policías bonaerenses detenidos por el asesinato de un hombre

escuchar

Un hombre de 39 años murió baleado este lunes durante un procedimiento policial en el partido bonaerense de La Matanza y por el hecho aprehendieron a 11 efectivos, que ya fueron desafectados de sus funciones, informaron fuentes judiciales y de la fuerza.

Todo comenzó en la mañana, en un barrio de la localidad de Virrey del Pino, adonde personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) realizaba un operativo para desbaratar un búnker de drogas. En el lugar se encontraba la víctima, sobre quien se investiga si había ido a comprar estupefacientes.

En esas circunstancias, esta persona resultó baleada por los policías y murió camino a un hospital de la zona.

Ante esta situación intervino el fiscal de Homicidios de La Matanza, Gastón Duplaá, quien se hizo presente en el lugar, donde esta tarde se produjeron incidentes, cuando vecinos del barrio atacaron un móvil policial y cortaron la ruta 3.

Descontrol total en Virrey del Pino (La Matanza) tras el crimen a manos de policías de la UTOI perpetrado este lunes en el barrio Vernazza los vecinos echaron a la policía a los piedrazos y piden justicia por el asesinato. Destruyeron patrulleros. Anarquía y bronca en la zona. pic.twitter.com/KexhlY2IDh — Fernando Tocho (@nandotocho) October 31, 2022

Es que, según los manifestantes, el fallecido no tenía arma de fuego y no se enfrentó a los efectivos que aparentemente lo confundieron con un sospechoso.

Una fuente judicial explicó a Télam que, ante esta situación, se dispuso apartar a la fuerza bonaerense de la investigación y que los peritajes los lleven a cabo los expertos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA).

A su vez, el fiscal Duplaá dispuso la aprehensión de 11 policías de la UTOI por “homicidio”, el secuestro de sus armas reglamentarias y de tres de los móviles utilizados. En tanto, el cuerpo de la víctima, de nombre Esteban, fue trasladado a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora donde se llevará a cabo la autopsia.

Los pesquisas analizaban el sistema ABL de los patrulleros involucrados, el cual permite determinar su geolocalización y desplazamientos, entre otras cuestiones de interés para la causa. Además, esta noche, el fiscal continuaba en la escena del crimen con la recepción de testimoniales y mañana indagará a los policías.

Desde la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense se dispuso además la desafectación de los once efectivos. Hasta el momento, en la escena del crimen los peritos no habían hallado un arma de fuego no policial que avale la hipótesis de un tiroteo entre el personal y el ahora fallecido.

Con información de Télam

