Murió Cormac Roth, el hijo de 25 años de Tim Roth

La familia de Cormac Roth, un músico de 25 años e hijo del actor inglés Tim Roth, informó sobre la muerte del joven artista a través de un comunicado. Si bien falleció el pasado 16 de octubre, dieron a conocer la noticia este lunes.

“Era una bola de energía salvaje y eléctrica y su espíritu estaba lleno de luz y bondad. Tan salvaje como era, Cormac también era la encarnación de la bondad. Un alma gentil que trajo tanta felicidad y esperanza a quienes lo rodeaban”, dijeron sus familiares en su despedida.

Y continuaron: “El dolor viene en oleadas, al igual que las lágrimas y la risa, cuando pensamos en ese hermoso niño a lo largo de los 25 años y 10 meses que lo conocimos. Un niño incontenible, alegre, salvaje y maravilloso. Recientemente un hombre. Lo amamos. Lo llevaremos con nosotros dondequiera que vayamos”.

Corman estudió en Bennington College y era un guitarrista, compositor y productor en ascenso. Según él mismo comentó en sus redes sociales, fue diagnosticado, en noviembre de 2021, con cáncer de células germinales en etapa 3.

El actor Tim Roth y su hijo Cormac en 2014

En su cuenta de Instagram, Cormac relató su batalla contra la enfermedad hace menos de cuatro meses. “Desde ese entonces estoy luchando a diario, tirándole con todo lo que pueda. La quimioterapia, la quimioterapia de dosis alta, la medicación, los trasplantes, las transfusiones, y las cirugías. Se llama coriocarcinoma, es raro y logró mantenerse muchos pasos por delante de mí sin importar lo que le tire”, contó.

“Tomó la mitad de mi audición, más de 30 kilos de mi peso, mi confianza, y continuará su camino asesino hasta que pueda detenerlo de alguna manera y matarlo. Pero no me quitó mi voluntad de sobrevivir o mi amor por hacer música. Todavía no me derribó”, siguió.

Además, en varias publicaciones alentaba a sus seguidores a hacerse controles médicos y a aprovechar la vida. “Si vos o alguien que amás tiene cáncer, por favor sentite libre de comunicarlo porque es una montaña rusa emocional diferente a cualquier cosa. Los amo a todos, asegúrense de hacer las cosas que amen. La vida es corta. Es un caos. Nunca sabés cuando va a llegar tu momento. Estén bien y vayan al doctor.

El 16 de agosto, en su última publicación en Instagram, les dejó un conmovedor mensaje a sus fanáticos. “Solo comprométanse con algo. Recuerden que la vida es corta y que no siempre pueden elegir su destino ni su futuro. Pero solo sean una fuerza innegable que vive y respira. Hagan realmente aquello que amen. SI los hace felices, simplemente háganlo. Eso es todo lo que tengo y los amo”, dijo en un video.

