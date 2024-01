La Matanza: un efectivo de la Policía Federal mató a un delincuente cuando le quiso robar en la puerta de su casa

escuchar

Un suboficial de la Policía Federal Argentina (PFA) mató esta mañana de un balazo a un delincuente con el que se tiroteó cuando intentó robarle el auto en la puerta de su casa de la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, en el municipio de La Matanza. El efectivo se encontraba al momento con su mujer, integrante de la misma fuerza de seguridad. Este violento episodio tuvo lugar a solo tres cuadras de donde la noche del pasado martes un grupo de ladrones asaltó a una familia y le sustrajeron el vehículo en el que estaba sentada una beba de tres meses.

El hecho ocurrió poco antes de las 6 de hoy, en los alrededores de Guido Spano y Mocoretá. La pareja de policías - ambos vestidos de civil y de franco de servicio - sacaba el auto del garaje de su casa cuando fue abordada por tres delincuentes que llegaron a bordo de un Fiat Uno de color verde con fines de robo. Previamente, los ladrones habían pasado por el lugar. Toda la escena quedó registrada en la cámara de seguridad de una vivienda vecina.

El hombre, que cerraba el portón de la cochera, se dio cuenta de que los ladrones se acercaban a su mujer, entonces se identificó como policía, extrajo su arma reglamentaria y efectuó dos disparos en presunta respuesta a los tiros que también efectuaron los asaltantes desde el auto, añadieron los voceros consultados por la agencia Télam.

Uno de los proyectiles impactó en el hombro derecho de uno de los sospechosos, que cayó herido y murió en el lugar. Los investigadores hallaron junto a él un arma de fuego de utilería. El fiscal Carlos Arribas, de turno en La Matanza, se prestaba a tomarles declaración a la pareja de policías.

Este episodio ocurrió tan solo 36 horas después de que una familia, también vecina de la localidad de Villa Luzuriaga, viviera momentos de desesperación cuando delincuentes le robaron el auto con la beba de tres meses en su interior.

“Venía ingresando a mi hogar y la nena y la beba estaban dentro cuando [los delincuentes] me dicen ´dame el auto´”, explicó Lorena este jueves a LN+. Tras ello aclaró: “En ese momento yo lo que quería era que me bajaran a las dos nenas. La nena baja, pero me faltaba la beba y era lo más importante en ese momento, no el auto, ella había quedado en su butaca, con su cinturón como corresponde”.

Lorena contó que cuando los hombres se percataron de la presencia de la niña y la dejaron sobre el asfalto, le volvió “el alma al cuerpo”. En las imágenes que se hicieron virales se ve cómo la mujer corre a ver si su hija estaba en buenas condiciones. “Por suerte la butaca cae bien porque tiene un hierro que hace que se afirme bien, yo corro porque veo que se iba a caer”.

