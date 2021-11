La muerte de Maradona: remiten a una fiscalía la denuncia de Matías Morla contra la pareja de Verónica Ojeda

La declaración testimonial del abogado Matías Morla en la causa donde se investigan las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Armando Maradona podría derivar en la apertura de un nuevo expediente judicial: su fuerte denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público contra su colega Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda —madre del hijo menor del astro— y exjefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad bonaerense, será remitida a la Fiscalía General de La Plata para determinar si el excolaborador de Sergio Berni debe ser investigado penalmente.

Así se desprende de un dictamen de los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, y la fiscal de Benavídez, Laura Capra, a cargo del expediente donde se investiga si hubo acciones tipificables como delito que hayan contribuido a la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre pasado.

Morla declaró el lunes de la semana pasada como testigo. La audiencia tuvo un momento de máxima tensión cuando Baudry, que en el expediente representa a Diego Fernando, el hijo de Maradona y Ojeda, le preguntó a su colega por qué no había desvinculado del denominado “entorno” del Diez a Carlos Ibáñez, conocido como Charly y señalado como quien le proveía al por entonces DT de Gimnasia y Esgrima alcohol y marihuana.

En respuesta, el testigo contraatacó: “El tema es así: Charly Ibáñez, pariente de Rocío Oliva [exnovia de Diego], tenía una orden de detención. Usted era, en ese momento, jefe de Gabinete del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, hasta que lo echaron por corrupción. Por hacer negocios con la policía ‘juntando sobres’. No sé si usted sabe, pero como funcionario público, teniendo conocimiento de la situación de Ibáñez, tenía la obligación de actuar, y por eso deberá responder. Esto fue antes de que Berni, quien sí es un hombre honesto, lo haya echado por corrupto, y usted sabía esto [la presencia de Charly Ibáñez en el entorno del Diez], porque su pareja [Ojeda] se lo habría afirmado. Pero usted es tan tontorrón [sic] que no se da cuenta de que estaba cometiendo un delito, y lo cuenta como algo gracioso en los medios de comunicación. Solicito por esto que se forme causa por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público respecto de Baudry, quien, siendo funcionario, y estando en conocimiento de la situación de Ibáñez, no hizo nada”.

Los hechos habrían ocurrido cuando Maradona vivía en un country de Brandsen, previo a ser operado de un hematoma subdural en la cabeza, poco menos de un mes antes de su muerte. En el dictamen firmado en las últimas horas, los fiscales resolvieron: “Como el testigo Morla atribuyó la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público al representante de uno de los particulares damnificados [por Baudry] en el marco de la audiencia llevada a cabo el pasado lunes 25 de octubre, y siendo que dichos eventos habrían ocurrido en el ámbito de competencia del Departamento Judicial La Plata, corresponde la extracción de testimonios y, previa certificación, remitirlos a la Fiscalía General de ese Departamento Judicial. En la oportunidad, deberá remitirse también copia de la totalidad de las actuaciones referentes al suministro de estupefacientes al que se hace referencia”.

Matías Morla denunció a Mario Baudry Silvana Colombo

Los representantes del Ministerio Público también decidieron remitir una copia certificada a la fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo, debido “a su posible vinculación con un hecho que allí se encontraría siendo investigado”.

Pero el testimonio de Morla tuvo otra consecuencia. El letrado definió a Baudry como “tontorrón”, entonces Ferrari, Iribarren y Capra explicaron que “corresponde la extracción de copias de esa declaración y, previa certificación, su remisión al Colegio de Abogados de La Matanza a los fines que pudieren corresponder [sanción o apercibimiento]” por el presunto “trato indecoroso” del testigo durante su declaración.

Además, en el mismo dictamen, los fiscales decidieron rechazar la denuncia que hicieron Dalma Nerea y Dinorah Giannina Maradona, dos de las hijas de Diego, para que se investigue a su primo, Jonathan Espósito, y a Maximiliano Pomargo (cuñado de Morla) ante la posibilidad de que hubiesen cometido los delitos de encubrimiento agravado, falso testimonio o estafa procesal.

Por último, los fiscales citaron a los siete imputados por homicidio simple con dolo eventual que tiene el expediente: el neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; los enfermeros Dahiana Gisela Madrid y Ricardo Omar Almirón; la médica que coordinaba la internación domiciliaria por parte de Swiss Medical, Nancy Forlini, y el coordinador de los enfermeros, Mariano Perroni, para que se presenten el lunes próximo en la Oficina Técnica de Identificación de Personas (OTIP), en el edificio de los Tribunales de San Isidro, para “obtener fichas dactiloscópicas de los nombrados; recabar la posible existencia de antecedentes de los mismos ante el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y la Sección Procesados de la Dirección de Antecedentes del Ministerio de Seguridad bonaerense y su correspondiente registro ante el Sistema de Investigaciones Criminales dependiente Procuración General de la provincia de Buenos Aires”.