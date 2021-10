La muerte de Maradona: “El gran miedo de Diego era la internación psiquiátrica”, dijo su asistente personal

Christian Maximiliano Pomargo fue asistente personal de Diego Armando Maradona. Lo acompañó cuando trabajó en Dubai, Emiratos Árabes, y también en su etapa como DT de Gimnasia y Esgrima La Plata. Fue la persona que el 25 de noviembre pasado, el día de la muerte del astro, después de intentar despertarlo y notar que el cuerpo “estaba tibio” llamó al neurocirujano Leopoldo Luque, que entonces se comunicó con el 911 para pedir una ambulancia.

Ayer, al declarar como testigo en la causa donde se investigan las causas que rodearon el fallecimiento del excapitán del seleccionado nacional de fútbol afirmó: “El gran miedo de Diego era la internación psiquiátrica”.

Para determinar si hubo un delito en las circunstancias que rodearon la muerte de Maradona, el fiscal general de San Isidro, John Broyad, coordina un equipo especial integrado por sus dos adjuntos, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, y la fiscal de Benavídez, Laura Capra. Escucharon ayer Pomargo y a Jonathan Espósito, sobrino de Maradona, que también estuvo en la casa alquilada en el barrio de San Andrés el día del trágico final de la máxima figura de la historia del fútbol mundial.

Pomargo, cuñado del abogado Matías Morla —manager del Diez— comenzó su declaración testimonial haciendo un racconto de su relación laboral con Maradona y, después, los representantes del Ministerio Público Fiscal comenzaron con el cuestionario. La primera pregunta fue sobre cómo vio a Diego en los días previos a su cumpleaños número 60, el 30 de octubre de 2020.

“El día de su cumpleaños Diego estaba bastante triste porque quería juntar a todos sus hijos. Lo había intentado en una comida, pero no salió como esperaba. A él los cumpleaños lo ponían mal. Todos los cumpleaños los preparativos había que hacerlos a escondidas. En ese cumpleaños en particular estaba muy triste. Fui a la habitación y le dije ‘mirá que no hace falta que vayas [a la cancha de Gimnasia por el comienzo del torneo oficial]’. El día del cumpleaños, cuando le dije esto, me dijo que no, porque tenía que hablar con [Marcelo] Tinelli y pidió que la camioneta lo esperara. ‘Entro, hago eso y me voy’, dijo. Por eso la camioneta nunca se movió del banco de suplentes. Diego no estaba en condiciones, fíjense que Diego lo agarró y habló con Tinelli. Él estaba obsesionado con Rocío [por Oliva], siempre, no por ella, por él. Nuestro miedo no era la figura de Rocío, sino la cabeza de Diego. Eso fue el detonante. La relación, esa ruptura… mi apreciación es que se terminó de dar cuenta de que le habían dicho que no y eso generó la obsesión de Diego con ella”, recordó el testigo.

Pomargo, ante las preguntas de los abogados de las partes, habló sobre el consumo de alcohol y de marihuana en la casa de un country de Brandsen donde Maradona vivió antes de ser operado de un hematoma subdural en la cabeza. Sobre ese punto, el testigo respondió: “El gran miedo de Diego era la internación psiquiátrica”.

Respecto al 25 de noviembre pasado, día de la muerte, Pomargo relató: “Yo estaba presente porque iban a venir Agustina [Cosachov, la psiquiatra] y [Carlos] Díaz [el psicólogo], creo que venía un médico, según había dicho Giannina [una de las hijas de Maradona]. Estábamos afuera tomando mate, vino Agustina y nos dijo que Diego se estaba haciendo el dormido y le dijo a Jony [Espósito] si podíamos despertarlo. Jony me pidió que lo acompañe, fuimos y pasó lo que pasó [sic]. Ahí yo le pegué el grito a la enfermera de que algo pasaba. Yo, la verdad, lo sentía tibio y bueno, ahí llamé a Luque. En esa desesperación llamé a Giannina y el de seguridad se puso a hacerle [respiración] boca a boca mientras la enfermera le hacía RCP; y yo llamé a Luque, le dije ‘¡una ambulancia!’. En eso vi que Díaz estaba llamando como si fuera algo normal. Me acordé que tenía el número del jefe de ambulancias de Swiss Medical. Cuando Luque me preguntaba muchas cosas corté y llamé a ese muchacho. Para mí, vino enseguida, creo que la primera ambulancia llegó rápido”.

El lunes declaró Morla como testigo Silvana Colombo

En ese momento, los fiscales le preguntaron a qué se refería cuando dijo que Díaz llamaba como si fuese algo normal. “Escuchaba que decía el número de documento. Lo miré y yo llamé enseguida”.

Los investigadores le preguntaron si la noche anterior Maradona había tomado la medicación y Pomargo respondió: “Sí, yo vi que tomó la medicación. Es más, recuerdo que le quisimos cambiar la remera y él no quiso. El enfermero le tomó los pulsos y él se dejó tomar. Me acuerdo de que Diego Maradona estaba medio fastidioso ese día”.

También los fiscales le preguntaron por qué había dejado de ir a la casa alquilada en Tigre el acompañante terapéutico, y Pomargo respondió: “Porque Diego dijo que no fuera más. Me consta porque Diego le dijo ‘andate’ porque le empezó a hablar de fútbol. Yo estaba cuando pasó esto. Fue Diego el que lo echó, y después yo puse en el grupo [de chat] que estaría bueno que viniera porque le hablaba de fútbol. No fue nada grave, a Diego le molestó y lo echó”.

El expediente tiene siete imputados por homicidio simple con dolo eventual: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, los enfermeros Dahiana Gisela Madrid y Ricardo Omar Almirón; la médica que coordinaba la internación domiciliaria por Swiss Medical, Nancy Forlini y el coordinador de los enfermeros, Mariano Perroni.