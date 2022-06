La novia del conductor que destrozó un patrullero y forcejeó con policías: “No te voy a decir que no tomamos alcohol, pero no estábamos mal”

“Habíamos salido a un boliche, sí. Obviamente, no te voy a decir ‘no, no tomamos alcohol’, pero no estábamos mal como para que digan ‘ay, sí, estaban alcoholizados’”, reconoció Sol, la novia del conductor que esta mañana estuvo alrededor de una hora forcejeando con al menos cinco policías tras chocar en el barrio porteño de Agronomía.

Si bien en el lugar del hecho, y debido a la conducta agresiva del automovilista, el conductor Cristian, de 33 años, no fue sometido al test de alcoholemia, fuentes de la investigación indicaron a LA NACION que cuando los primeros efectivos arribaron al lugar del accidente “el imputado, que estaba con su pareja, emanaba aliento etílico”.

Finalmente, el test de alcoholemia realizado horas después confirmó la infracción del conductor: el resultado fue positivo con 0,93 mg/litros de alcohol en sangre; el narcotest, en tanto, fue negativo, agregaron las fuentes.

Fue la propia mujer quien reconoció que su pareja había tomado alcohol en la discoteca de la que habían salido a unas pocas cuadras del sitio del choque. “Si ellos [por los efectivos policías] tenían alguna duda de si estaba alcoholizado le hubiesen pedido de hacerle un test de alcoholemia, algo que no pasó”, agregó Sol y dijo que el auto lo compró el hombre “hace menos de un mes”.

Manejó alcohlizado, resistió ser detenido y rompió un patrullero a patadas

La mujer contó luego que el choque contra un poste se produjo porque “el auto tenía un desperfecto. “Cuando mi novio no se dio cuenta se le fue el volante”, agregó. Sol acusó a los uniformados de burlarse de ellos: “En vez de asistirnos nos verduguearon. Nos dijeron que mi novio era un gil por haber chocado y se empezaron a decir cosas, en voz baja, entre ellos”.

“Fue unida y vuelta de palabras. Después, le empecé a pedir por favor a uno de los policías que no le apretara el pecho a mi pareja porque tiene asma”, prosiguió en su relato la mujer un rato después que el hombre finalmente fuera trasladado a una comisaría por resistencia a la autoridad y daños.

Según las fuentes policiales, cuando los efectivos se encontraron con la pareja, tanto el hombre como la mujer dijeron que no estaban lesionados, por lo que se canceló el pedido de ambulancia del SAME. Fue entonces que se le solicitó al conductor la documentación personal y del rodado. Como el automovilista carecía de seguro y cédula del vehículo, los efectivos le indicaron que le labrarían un acta de infracción. “El hombre se tornó agresivo con los uniformados, empujándolos y queriéndose retirar del lugar”, agregaron.

Un choque común y un automovilista que queda detenido tras forcejear con policías

El siniestro que protagonizó el automovilista fuera de control se registró alrededor de las 6.45 en la avenida San Martín, entre Pedro Morán y Asunción, a la altura del barrio de Agronomía. El hombre que conducía el vehículo se resistió a bajar cuando los policías le indicaron que debían labrarle un acta porque le faltaba la documentación correspondiente al rodado.

Así se llevan al conductor que manejó alcoholizado, resistió ser detenido y rompió un patrullero a patadas

En medio de varios forcejeos, el automovilista fue detenido por cinco agentes y llevado hasta el patrullero, donde comenzó a las patadas y rompió un vidrio. Casi una hora después, el conductor finamente fue trasladado a una comisaría, detenido por lesiones, atentado y resistencia a la autoridad.