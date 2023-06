La Plata: murió un hombre de 33 años en una clínica psiquiátrica y su familia denuncia que lo medicaron de más

escuchar

La familia de un hombre de 33 años que murió tras cinco paros cardíacos cuando era tratado en una clínica psiquiátrica de La Plata denunció a ese centro de salud por mala praxis debido a que presuntamente le administraron una sobredosis de medicación.

Eliazar Jonatan Carlos Marrupe Lozano tenía un retraso madurativo y problemas de ansiedad por lo que hacía 16 años estaba internado en la Clínica Psiquiátrica San Juan, ubicada sobre la calle 115 entre 36 y 37. El miércoles, su madre fue contactada por parte de médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), quienes le avisaron que el joven tenía presión baja.

Debido a que la mujer vive a varias horas de la clínica, llamó al centro de salud para que le dieran detalles. La última vez que había visto a su hijo había sido hacía 12 días y este le había dicho que tenía problemas intestinales por un bolo fecal.

Ese miércoles, una médica le explicó que a su hijo “lo habían puesto en la cama con sus pies a 45 grados y que le habían colocado suero y oxigeno”, detalló hoy el sitio 0221.

Ante esa noticia, la mujer le contó la situación a otro de sus hijos que vive en La Plata y este fue a la clínica para poder ver a Eliazar. En la clínica lo esperaban médicos del SAME, que habían sido convocados por las autoridades para abordar el problema de salud.

Los médicos entonces le dijeron que “necesitaba comprar una medicación, naloxona, para tratar una intoxicación” con opiáceos que había sufrido, ya que en la clínica no había.

El hermano de la víctima fue a buscarla pero no encontró ese medicamento en ninguna farmacia. Al regresar, le informaron que su hermano había tenido cinco paros cardíacos consecutivos y que estaban tratando de estabilizarlo. A los minutos, le dieron la noticia de que a pesar de las tareas de reanimación, y en presencia de los auxiliares del SAME, no pudieron salvarlo.

Según consta en la denuncia, el joven pidió explicaciones a los médicos y estos no le dieron argumentos concretos como para entender qué es lo que le había ocurrido a su hermano. Fue entonces que la familia decidió hacer la denuncia en la comisaría y la investigación “por averiguación de causales de muerte” pasó a estar en manos de la UFI N°15 del Departamento Judicial de la ciudad.

El certificado de defunción, al que el diario El Día tuvo acceso, detalla que la causa de la muerte fue una insuficiencia cardíaca producto de una aparente bronco aspiración. No obstante, en el libro de guardia, y de acuerdo a voceros policiales, se detalló “intoxicación por opiáceo”. Esto determinó que la fiscal en turno de La Plata, Cecilia Corfield, interviniera en el caso.

Por su parte el abogado de la familia, Christian Parodi, dijo que pedirán que el caso se recaratule como “homicidio” por “la negligencia o impericia de los médicos de la clínica”. En tanto, desde la Clínica Psiquiátrica San Juan no se emitió comunicado alguno al respecto y tampoco se atendieron los pedidos de la prensa para que dé su descargo.

LA NACION