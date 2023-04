La Plata: murió un médico tras chocar con un camión en la ruta provincial 65

escuchar

Un hombre oriundo de La Plata, que trabajaba como médico pediatra, murió este jueves cuando volvía a su casa, sobre la ruta provincial 65, en la localidad bonaerense de Urdampilleta, luego de que el auto que manejaba chocara contra un camión y se incendiara.

El hecho, ocurrido a la altura del kilómetro 314 de esa ruta, centro del partido de Bolívar, se dio en horas de la tarde. La víctima, identificada como Matías Leandro Badía, de 44 años, regresaba a su hogar en su Volkswagen Bora cuando, según los primeros peritajes, cruzó de carril e impactó de frente contra un camión Scania que transportaba naranjas.

Como resultado de la colisión, el vehículo del médico se prendió fuego y terminó en la banquina, informó el medio 0221. Según se indicó, el hombre falleció al instante, aunque aún no se sabe si fue por el impacto o por las llamas.

En tanto, el chofer del camión Scania que quedó volcado sobre la arteria provincial, oriundo de Entre Ríos y de nombre Gustavo Ángel Moix, de 42 años, fue asistido en el lugar por personal del Hospital Juana G. de Miguens de Urdampilleta.

Badía había salido de la localidad de Daireaux, en donde trabaja, y se dirigía a su casa en Olavarría, ciudad en la que se había radicado y mudado hacía tiempo.

En el lugar de la tragedia trabajaron para apagar el fuego del auto dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Urdampilleta y una de la localidad de Pirovano. El vehículo terminó totalmente incendiado.

Quién era el médico fallecido

Badía era pediatra egresado de la Universidad de La Plata, al igual que su padre. Luego de ejercer en esa ciudad, sufrió algunos hechos de inseguridad que lo hicieron decidirse a mudarse a Olavarría. Allí vivía con su pareja y su hijo.

Sus colegas, familiares y amigos expresaron su pesar en redes sociales tras conocerse la noticia. Algunos incluso indicaron que el cansancio de ejercer su profesión en diferentes lugares “para vivir dignamente” o las guardias de 24 horas que suelen hacer los médicos habrían sido el determinantes de lo ocurrido.

“Fuimos compañeros en la facultad, luego la vida nos cruzó ejerciendo la hermosa y sacrificada especialidad de Pediatría. Quedan los buenos recuerdos de una gran persona. Muy humano, gran profesional y una familia sin consuelo. El pluriempleo, el cansancio, esta profesión que te obliga a tener más de un trabajo a la vez para vivir dignamente. Descansa Mati, abrazo y consuelo a la familia, familiares y amigos”, escribió una conocida de la víctima.

“Hoy día triste, de reflexión, enojó y dolor.... Murió un colega en la ruta, tras sufrir un accidente posterior a una guardia que dios sabrá de cuántas horas fue... un pediatra de los tantos que han arriesgado su vida por un paciente. Él hacía traslados en avión sanitario y ahí fue donde tuve el placer de conocerlo. Mi pregunta es ¿hasta cuándo? Hasta cuándo debemos correr de un lado para el otro para poder vivir. Hasta cuándo eternas guardias de 24 horas, hasta cuándo no ser valorados y entendidos. Hoy terminaron sus guardias, sus traslados, sus pacientes, pero queda su familia con un dolor irreparable, insuperable. Ellos son los que nunca lo van a olvidar. Su hijo que no lo va a poder disfrutar. Hoy queda una familia devastada. Estudió tantos años... para qué... para morir en una ruta por hacer guardias en otro lugar porque lo que hoy pagan no alcanza”, se lamentó otra profesional.

Asimismo, otro colega hizo un largo posteo donde destacó lo trabajador que era. Contó que Badía quiso ser médico como su padre, quien tenía una verdulería y en sus tiempos libres estudiaba medicina, hasta que se graduó y comenzó a ejercer.

“Este último tiempo [Matías] estuvo haciendo traslados de neonatología para el Hospital Español donde yo prestaba servicios con mi ambulancia. Mientras viajábamos charlábamos de todo un poco y me comentó que se quería ir de la ciudad de La Plata porque había vivido unos hechos de inseguridad en el barrio. Un día me llamó y me dijo: ‘Juan, me las pico, me voy para el lado de la Olavarría, yo no sé si es la felicidad, pero voy a estar más tranquilo, mi familia y yo vamos a vivir mucho mejor. Hoy me despierto con la triste noticia de que falleció en un accidente automovilístico en la ruta 65. 44 años, un excelente profesional, un renegado, pero un tipo con mucho código, un tipazo. Un beso grande a toda la familia y que en paz descanses”, escribió.

“Qué noticia tan triste, no lo puedo creer Maty. Doctor Matías. Recuerdo cuando te enojabas cuando te decía doctor, siempre nos decías: ‘Somos compañeros de un hermoso equipo de trabajo; no me digas doctor, decime Maty’. Tu humildad te caracterizaba, cuánto nos enseñaste Maty. Recuerdo cuando atendías a Jere, mi hijo en sus crisis de asma y le decías: ´Pipi, tranquilo´. Él te veía y se sentía seguro”, posteó una mujer que trabajó junto a él.

Por último una amiga escribió: “Hay cosas que nunca en la vida voy a entender. Siento una tristeza enorme, se fue un gran médico, el más tierno de los pediatras y un gran compañero. Lamento tanto esto Mati. Matías Leandro Badía, hasta siempre. Un beso al cielo, gracias por tanta enseñanza y paciencia. Fuerzas a tu familia”.

