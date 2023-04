Mafia de los contenedores: histórica donación de mercadería secuestrada valuada en 283,5 millones de dólares

escuchar

Entre la mercadería, valuada en 283.513.758 de dólares, hay 4.800.000 kilos de rollos de tela, casi 50 toneladas de camperas y 78 de pantalones, 520.000 kilos de juguetes y 70.880 kilos de libros. También hay materiales para la construcción y artículos de bazar . Todo eso forma parte de lo secuestrado en la investigación conocida como Mafia de los Contenedores y ahora, tras un acuerdo entre la Justicia, la Dirección General de Aduanas (DGA) y empresas víctimas de la falsificación de marcas, será parte una histórica donación.

La audiencia donde se decidió la histórica donación

La causa de la Mafia de los Contenedores, a cargo del juez Marcelo Aguinsky, tiene varios legajos y diferentes partes del expediente ya fueron elevados a juicio oral y público. En uno de ellos fue investigado Claudio “Mono” Minnicelli, cuñado del exministro de Planificación Federal Julio De Vido. En noviembre de 2019, Minnicelli fue condenado a cinco años de cárcel.

La causa comenzó en marzo de 2016, tras una presentación de la Aduana ante la Procuraduría de Criminalidad Económicas y Lavado de Activos (Procelac). El Ministerio Público está representado por la fiscal en lo Penal Económico María Gabriela Ruiz Morales.

En noviembre de 2019, en una resolución donde había procesado sin prisión preventiva a 48 funcionarios de la Dirección General de Aduanas (DGA), el juez Aguinsky había hablado de “ceguera voluntaria” por parte de los sospechosos.

“La corrupción enquistada en los cimientos mismos del Estado, como la sustracción de los recursos con los que este debiera contar para concretar sus objetivos, son daños cuyas consecuencias trascienden toda consideración individual para convertirse en un problema sistémico que erosiona toda la vida en comunidad”, afirmó el magistrado en la citada resolución.

La firma del acuerdo de donación tuvo una particularidad: no se hizo en el despacho del juez Aguinsky. Se realizó en la Terminal Portuaria N°5, en Retiro. Además del magistrado y del director general de Aduanas, Guillermo Michel, estuvieron presentes, Leonardo Moyano, a cargo de la Secretaría de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; Darío Trimarco, gerente operativo de Bactssa ACTSSA (permisionario de la Terminal Portuaria N°5); monseñor Gustavo Carrara, a cargo de la vicepresidencia de Cáritas Argentina; el comisario inspector Gustavo Quevedo, del Departamento de Delitos Federales de la Policía Federal Argentina, y representantes de las de empresas Mattel, Nike, Puma, Levi’s, Converse, Tommy Hilfiger, Chanel, Versace, Under Armour, Adidas y The Walt Disney Company , compañías afectadas por la falsificación de marcas.

Parte de la mercadería que será donada Prensa Aduana

Según explicaron desde la DGA, la mercadería secuestrada “tienden a ser destruidas por indicación de las empresas con la concesión de la explotación de las marcas en nuestro país, sin embargo, en este caso, accedieron a que la mercadería fuera donada”. Por eso, la firma del acuerdo entre la Justicia, el Estado y las compañías fue definida como histórica.

“La audiencia a la que decidimos convocar hoy en esta terminal de contenedores es para decidir sobre importaciones con doble fraude. Estos productos secuestrados en condiciones de ser donados se hallan en doble infracción, es decir, por un lado, mercadería involucrada en una maniobra de contrabando propiamente dicha y, por otro lado, por ostentar una marca falsificada. Si bien los titulares y licenciatarios de las marcas afectadas podrían exigir su destrucción, la presencia aquí de sus representantes legales, junto a las autoridades gubernamentales y de Cáritas Argentina, acompañan la decisión de proceder a la donación de estos bienes a los sectores más carenciados de nuestra comunidad ”, sostuvo Aguinsky en la audiencia.

El magistrado agregó: “Cuando una persona le advierte a otra ‘no pases por debajo de la escalera que te va a traer mala suerte’, vemos que la reacción inmediata es acatar esa indicación. Pero si alguien decide armar una organización para defraudar a la Aduana, dice ‘Traigamos cosas de contrabando que no pasa nada’. No hay que ser supersticioso. Lo que de verdad trae mala suerte es meterse en problemas con la ley”.

Por su parte, Michel explicó que uno de los principales compromisos de su gestión es asegurar que las mercaderías en infracción, incautadas por el Estado nacional, “sean devueltas en forma provechosa a la sociedad, integrando un ciclo virtuoso”.

