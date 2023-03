La Policía Federal desarticuló a un violento clan narco que está detrás de varios homicidios en Rosario

escuchar

Un hombre de 50 años de apellido Godoy fue detenido como sospechoso de ser el líder de una organización narco junto a su hermano, miembro de la policía provincial, durante una serie de allanamientos realizados en Rosario en los que también fueron apresados otros cinco presuntos integrantes de la misma banda, informaron fuentes policiales y judiciales.

Los siete sospechosos eran indagados esta tarde en el juzgado federal 3 de Rosario.

El cabecilla de la organización, identificado como Daniel Godoy, es un viejo conocido en el mundo del delito en el Gran Rosario y estuvo detenido por el asesinato de un narco y exbarrabrava de Newell’s Old Boys, Marcelo “Coto” Medrano, aunque luego quedó en libertad, recordaron a Télam fuentes de la investigación.

La banda de Godoy fue desarticulada como resultado de 22 allanamientos ordenados por el juez federal de Rosario Carlos Vera Barros y realizados ayer por miembros de la Policía Federal Argentina (PFA) en varias localidades del Gran Rosario y de la provincia de Buenos Aires.

Voceros judiciales informaron hoy que además de Daniel Godoy fue detenida su pareja Priscila Romeo; su hermano Diego Godoy, miembro de la Policía de Santa Fe; Victoria Galassi, presunta encargada de la logística de la narcobanda; Lara Anahí Bertolini y Carlos Tomás González, ambos supuestos vendedores de droga, y José Hermes Montilla, sindicado como sicario de la organización.

Según la investigación, además de la venta de drogas, la banda “proveía violencia” a través de sicarios que cometían balaceras y asesinatos.

Como resultado de los allanamientos, personal de la PFA secuestró 300 gramos de cocaína; 20 “bochas” de marihuana; tres armas y varias municiones; 11 teléfonos celulares; 4 automóviles y 4 motos, precisaron los investigadores.

Un vocero de la pesquisa dijo a Télam que Godoy “movía mucha drogas” y que existen indicios de que “la bajaba” desde Buenos Aires a Rosario, aunque era muy cuidados de sus movimientos.

“La banda de formato piramidal se encontraba liderada por Daniel Horacio Godoy, un hábil evasor por años de la justicia, con frondoso prontuario por diversos delitos, incluido el homicidio”, informó la PFA a través de un comunicado.

Otro hermano suyo, Gabriel Godoy, también policía provincial, fue imputado como partícipe del asesinato del narco “Coto” Medrano, al ser señalado por el fiscal de la ciudad de San Lorenzo, Aquiles Balbis, como quien conducía el vehículo en el que se movían quienes balearon al exbarra de Newell’s.

Ese crimen, ocurrido el 10 de septiembre del año pasado en una estación de servicios de la localidad de Granadero Baigorria, al norte de Rosario, permitió tiempo más tarde originar la investigación que ayer derivó en la desarticulación de la banda de los Godoy.

Daniel Godoy fue detenido en 2021 por ese hecho, pero por falta de pruebas quedó en libertad.

Sin embargo, al secuestrarle el teléfono móvil aparecieron contactos y datos que permitieron a la Procuraduría contra el Narcotráfico (Procunar) conformar la causa por comercio de drogas.

Según el comunicado de la PFA, “los detectives comenzaron a efectuar un exhaustivo análisis sobre el teléfono en cuestión, determinando infinidad de vínculos no sólo de carácter narcocriminal, sino también con diferentes personas que se dedicaba a efectuar amenazas, extorsiones y hasta cometer homicidios por encargo”.

Luego de “varios meses de escuchas telefónicas, análisis de información y tareas específicas de investigación, se llegó a detectar una veintena de domicilios distribuidos entre Rosario, Gran Rosario y Gran Buenos Aires, que tenían vinculaciones con este delincuente”, señaló la Policía Federal.

El jefe de la organización tiene una imputación en la Justicia ordinaria de Rosario por lavado de activos, al descubrirse que en enero de 2021 cambió pesos presuntamente proveniente de actividades ilícitas por U$S10.241 en una “cueva” ubicada en un edificio de alta gama de la zona denominada Puerto Norte.

Tras el crimen de Medrano, un narco que disputaba con Godoy lugares de venta en el norte de Rosario y de localidades del Gran Rosario, también se descubrió que el exbarrabrava había cambiado pesos por dólares en una financiera llamada Cofyrco, cuyas autoridades fueron condenadas en juicios abreviados por lavado de dinero.

Los siete detenidos por la PFA como miembros de la organización serán indagados entre hoy y mañana en el juzgado federal N°3 de Rosario, agregaron voceros judiciales.

La escucha clave

Una escucha telefónica entre Daniel Godoy, el sindicado jefe de una organización narcocriminal detenido en las últimas horas, y un sicario colombiano reveló la búsqueda de una persona que semanas después fue encontrada asesinada de un balazo en la cabeza, y en la que el ahora detenido prometía ubicarlo y entregarlo “en bandeja”.

Así se desprende de una escucha de 3 minutos y 33 segundos que los agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) lograron obtener y que, sumado a otras evidencias, permitió desbaratar en las últimas horas la banda liderada por “Dani” Godoy.

La conversación entre el jefe narco y el sicario colombiano Ermes Abril Montilla –también detenido y al que Godoy nombra como Juan- transcurre en torno a la búsqueda de un mecánico, quien una semana después fue encontrado asesinado de un balazo en la cabeza.

-Godoy: Yo no sé si no te lo encuentro. Capaz que te lo encuentre. Porque estuvo hace como unos 15, 20 días al lado de la villa (…) lo habían visto ahí, y yo estuve siete años viviendo ahí, me conocen todos, ¿Entendés? Así que no sé si no te lo encuentro.

-Abril Montilla: Ahh, dale. Usted sabe que pasa, nosotros somos amigos y usted el día que necesite alguito…

-G: Olvidate, Juan. Necesito arreglar el problema este con Pablo, yo necesito la plata porque me están apretando a mí, y yo me porté bien, yo no me porto mal Juan, yo soy buena persona.

-A M: (…) el nene se la tiene jurada y ya lo corretearon la primera vez, pero Eduardo corre más que el negrito ese, ¿Cómo se llama? ¿Usain Bolt?

-G: Yo te voy a tender una mano, te voy a dar una mano (...) Entiendan que yo no soy un tipo malo, ¿No cierto? Pero yo necesito mi plata, porque es mi plata, yo no es que le estoy metiendo la mano en el bolsillo a él, él se portó mal boludo. Estoy necesitando esa plata, y si yo le pongo una mano a Juan, con esta gente que lo andan buscando, te lo voy a ubicar y te lo voy a entregar en bandeja.

Por último, “Dani” Godoy concluye la conversación con una advertencia: “Yo no soy ningún gil Juan, soy buena persona, pero gil no”.

La escucha fue incorporada al expediente y fue una de las evidencias utilizadas por los investigadores para ordenar la detención, tanto del presunto jefe de la banda como del supuesto sicario colombiano.

LA NACION

