El barrio donde ocurrió el asesinato del jubilado

24 de febrero de 2020 • 13:11

Los vecinos de la cuadra de Diógenes Taborda al 3500, donde vivía Alfredo Meghdessian en la localidad de Remedios de Escalada, en Lanús, no podían esconder su tristeza. "Lo mataron por un televisor y algunas viejas herramientas", se lamentaban quienes conocían a esta nueva víctima de la inseguridad. El jubilado tenía 87 años y fue asesinado a golpes por al menos dos hombres que ingresaron a robar a su vivienda.

"Me tocó a mi, a mi pobre viejo", lamentó Silvia, la hija del jubilado asesinado, en declaraciones a Radio Mitre. La mujer agregó, angustiada: "No puedo dejar de pensar en la imagen de mi papá siendo muerto a golpes, con tanta crueldad, tanta saña". "Veníamos de una historia muy dolorosa. Hace cuatro meses tuvimos el fallecimiento de mi hermana de una enfermedad terminal y costó mucho apuntalarlo a mi papá con esa edad porque no podía entender que se haya muerto primero su hija", contó, además, la mujer.

Por el hecho, caratulado como "homicidio y robo doblemente agravado por efracción en poblado y en banda", fue detenido un joven de 25 años, también vecino de Remedios de Escalada, con varios antecedentes delictivos en su haber. El sospechoso fue identificado como identificado como Ezequiel Hernán Martínez. En el inmueble donde fue aprehendido se hallaron una tarjeta de crédito del Banco de la Provincia de Buenos Aires a nombre de la víctima, y varias herramientas de corte y guantes de trabajo manual. En los otros dos domicilios allanados, los agentes no dieron con ninguno de los sospechosos, por lo que los investigadores continúan realizando las diligencias de rigor para dar con los cómplices del detenido.

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado último, cerca de las 2.30. Los ladrones saltaron a la parte trasera de la vivienda desde una casa lindante, cortaron las rejas de la ventana de la cocina e ingresaron. Mientras le exigían dinero al jubilado, se cree que los delincuentes ataron de pies y manos al anciano en el dormitorio principal de la casa, y comenzaron a pegarle y a asfixiarlo hasta que murió.

Los ladrones se apoderaron de una suma de dinero que corresponde a la jubilación de la víctima y se la llevaron junto a un televisor LED de 32 pulgadas marca Samsung, un teléfono celular y un arma de fuego calibre 32.

"Lo mataron torturándolo", dijo Raúl, hermano de la víctima, en declaraciones a C5N. El hombre imaginó que Alfredo se resistió. "Vivía con la jubilación mínima al día. Debe haber defendido cada peso, no se resignaba a perder un centavo", contó el hombre, recordando cómo era la víctima.