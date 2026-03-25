Un turista argentino sufrió un violento asalto en Río de Janeiro

Un turista argentino fue interceptado por tres delincuentes en Barra da Tijuca, al oeste de Río de Janeiro, quienes lo desmayaron a patadas para robarle. El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes en un paseo marítimo ubicado a metros de la avenida Lucio Costa y es materia de investigación por parte de las autoridades.

Las imágenes del episodio, difundidas por el portal brasileño R7, muestran al turista, llamado Matías, mientras camina por la vereda, segundos antes de ser abordado por los asaltantes, que circulaban por la zona en una moto. Al advertir la situación, la víctima intentó escapar corriendo para evitar el robo.

En ese intento de huida, el turista oriundo de Entre Ríos se desplazó por la ciclovía, pero trastabilló y cayó al suelo. Fue entonces cuando dos de los agresores, que aparentemente estaban armados, lo sujetaron de los brazos para impedirle cualquier reacción, mientras un tercero le exigía que entregara sus pertenencias al tiempo que lo pateaba por la espalda. La secuencia quedó registrada en video y mostró la violencia del ataque.

El asalto escaló rápidamente: uno de los delincuentes que mantenía inmovilizado al hombre le aplicó al menos dos patadas en la cara, lo que lo dejó inconsciente sobre el asfalto. Con la víctima ya indefensa, los atacantes aprovecharon para revisar sus bolsillos y sustraer sus objetos de valor. En paralelo, uno de ellos regresó hacia la moto para fugarse, mientras los otros dos continuaban con el robo.

Tras el ataque, los tres implicados escaparon del lugar y dejaron al turista tendido en la vía pública. Según relataron vecinos de la zona, episodios de estas características no son aislados y forman parte de una problemática de inseguridad recurrente en ese sector de Barra da Tijuca.

A raíz de lo ocurrido, se dispuso un refuerzo de la presencia policial en el área, especialmente en los corredores costeros y zonas de tránsito turístico. No obstante, la víctima optó por no radicar una denuncia formal.

El testimonio de Matías, el argentino atacado en Río de Janeiro

“Fue todo muy rápido”

En diálogo con LN+, el turista dio algunas precisiones sobre lo ocurrido. “A eso de las dos de la mañana, me senté a fumar un cigarrillo enfrente del hotel en el que estoy parando. Estaba solo. Apareció una moto. Cuando ya vi que era sospechosa la situación, empecé a caminar. Cuando camino para el lado de la cantina veo que bajan dos personas, a la que después se le sumó un tercero. No sé. Fue todo muy rápido la verdad”.

“Recibí varios golpes. Todo lo que pasó lo vi en los videos porque quedé inconsciente. Recuerdo nada más el golpe en la cara. Entre otras cosas, me acuerdo vagamente de que me pedían el celular. Uno de ellos me mostró un cuchillo. Creo que me pasó por confiado, de andar a cualquier hora”, acotó.

Insistió nuevamente en que “todo pasó muy rápido”: “Cuando paró la moto, pasaron dos minutos entre los forcejeos, las amenazas y demás”. Y explicó luego por qué no hizo la denuncia: “La comisaría me queda lejos y no sabría cómo desenvolverme. Además estaba en estado de shock. El miedo me invadió. No lo quise hacer".

Por último, agredió a un muchacho de nombre Samuel que lo ayudo y a su pareja por hacerle compañía tras el hecho: “Cuando me desperté, entré a la recepción del hotel, fui al baño y me lavé la cara. La tenía llena de sangre. Después me fui a la habitación con mi novia, junto a quien dimos de baja el celular. No pasó más que eso”.