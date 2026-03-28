Video: ladrones tiraron a una mujer al piso y la golpearon para robarle el auto en la Matanza
Una mujer fue atacada por un grupo de delincuentes cuando iba a visitar a una amiga; tuvo que ser trasladada a un hospital
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Cuatro hombres asaltaron a una mujer para robarle el auto este jueves en el partido de La Matanza. El ataque ocurrió minutos antes de las 13 horas en la calle Cotagaita al 2100, localidad de Ramos Mejía, cuando la víctima llegaba a visitar a una amiga. Una cámara de seguridad registró toda la secuencia del incidente.
Tres delincuentes encapuchados bajaron de un auto negro, que frenó en paralelo al de la mujer, mientras el cuarto integrante del grupo permanecía al volante. La víctima intentó escapar a pie pero los asaltantes la rodearon, la tiraron al piso y la golpearon hasta quitarle las llaves.
Según testigos del hecho que brindaron su testimonio al diario local Zona Oeste los atacantes usaron la culata de un arma de fuego como amenaza, agarraron a la mujer del pelo y la arrastraron sobre el asfalto.
Más tarde subieron al vehículo y se fugaron. En el lugar quedó el coche negro en el cual llegaron los delincuentes. La víctima permaneció en el suelo hasta que recibió ayuda de Luz, la amiga que la esperaba en la casa.
“Tardé unos minutos en abrir la puerta. Cuando veo por la ventana que la estaban agrediendo, salí para poder ayudarla”, narró Luz, su amiga, a Zona Oeste Diario. La mujer detalló que la víctima sufrió un fuerte dolor de la cabeza por los golpes y tuvo que ser llevada por una ambulancia a un hospital cercano para una evaluación médica.
Otro robo en el barrio
Según informó LM Neuquén, a tan sólo cinco cuadras del primer incidente, se produjo un segundo ataque, aunque no estuvo cometido por el mismo grupo. Cuatro hombres que circulaban en motocicletas interceptaron a otra mujer en el cruce de las calles Alvear y Caupolicán.
El asalto ocurrió cerca de las 18 en una zona de alto tránsito y cerca de un una escuela. Los asaltantes se llevaron una mochila y pertenencias personales. Vecinos y conductores intentaron intervenir con bocinas y tirando objetos, pero los delincuentes escaparon de la zona.
Los efectivos policiales analizan en estos momentos las grabaciones de seguridad para identificar a los autores de ambos delitos.
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