Las imágenes del ataque de los delincuentes que mataron a sangre fría a un contratista en Lomas de Zamora

El homicidio, cometido a sangre fría, fue registrado por una cámara de seguridad. Jorge Britos Alcaraz, un contratista paraguayo de 53 años, fue asesinado por delincuentes que le dispararon cuando bajaba de su camioneta 4x4 en Ingeniero Budge. La víctima alcanzó a defenderse con un arma y, antes de morir, hirió a uno de los atacantes, que más tarde fue detenido.

El homicidio de Britos Alcaraz ocurrió el sábado pasado, poco antes de las 6, en aquella localidad del partido bonaerense de Lomas de Zamora.

El ataque de los sicarios en Lomas de Zamora

Personal de la comisaría 10ª de Lomas de Zamora llegó a la escena del crimen tras la recepción de un llamado al número de emergencias 911. En el lugar, los uniformados secuestraron una vaina servida y una pistola calibre 9 milímetros.

Los policías se entrevistaron allí con una joven de 27 años que dijo ser pareja de la víctima; contó que había escuchado una “detonación de arma de fuego” y que cuando salió a la calle “se encontró con Jorge herido”. Cuando llegó la ambulancia, el contratista ya estaba muerto.

Según se ve en la filmación de la cámara de vigilancia, cuando Britos Alcaraz descendía de su camioneta Ford Ranger se le acercó una moto con dos ocupantes.

Uno de los delincuentes bajó de la moto, se acercó a la víctima y disparó a corta distancia para después escapar. El contratista llegó a abrir fuego con su pistola calibre 9 milímetros.

La investigación quedó a cargo del fiscal de Lomas de Zamora Nicolás Espejo, que cuenta en el caso con la colaboración de detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Poco después del crimen fue detenido un sospechoso de 22 años que estaba herido de bala. Se sospecha que fue el autor del disparo que segó la vida del contratista. No obstante, al ser indagado, el aprehendido negó su participación en el crimen, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

Ahora, los detectives policiales buscan al conductor de la moto. Lo tienen identificado: se trata de un joven de 22 años con antecedentes penales.

Si bien fuentes policiales descartaron el robo como móvil del crimen, detectives judiciales fueron más prudentes respecto de la motivación y la dinámica del ataque. “No se puede descartar que haya sido un robo, ni que haya sido un eventual ajuste de cuentas, de acuerdo a lo que se observa en el video”, dijeron calificadas fuentes judiciales al tanto del avance de la investigación.

El sospechoso detenido por el homicidio en Lomas de Zamora

Tras el homicidio se presentó en la comisaría de Ingeniero Budge una mujer identificada como María Cristina Martínez, de 51 años, quien dijo ser la esposa de la víctima, con domicilio en el barrio porteño de Villa Lugano.

Martínez contó que su marido había salido temprano de su casa sin decir adónde iba y admitió que sabía que Britos Alcaraz tenía una relación sentimental con una joven, con la que tenía un hijo.

“No fue un ajuste de cuentas. Mi papá no tenía problemas con nadie. Era muy trabajador y una buena persona. Se defendió de un intento de robo. Ya lo habían asaltado en ese mismo barrio”, dijo a LA NACION David Britos, hijo de la víctima.