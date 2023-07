Las violentas reacciones de Fernando Pérez Algaba, el hombre cuyo cuerpo apareció descuartizado dentro de una valija

escuchar

Tras la aparición del cuerpo descuartizado del comerciante Fernando Pérez Algaba en el interior de una valija en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, volvieron a tomar estado público dos situaciones en las que el vendedor de autos de alta gama reaccionó con violencia y agredió físicamente a otras personas. Una de las víctimas fue un cliente que lo acusó de haberlo estafado en su concesionaria del barrio porteño de Palermo.

En 2022, Pérez Algaba agredió a un agente de tránsito en Mar del Plata durante un control

El primero de los hechos quedó registrado en video y se remonta al verano de 2022, cuando el municipio de Mar del Plata le suspendió la licencia de conducir a Pérez Algaba por negarse a hacer un test de alcoholemia y golpear a un agente de tránsito.

Las imágenes grabadas en aquel entonces dieron cuenta de cómo el hombre, a pesar de encontrarse rodeado por las fuerzas de seguridad en el marco de un control vehicular en Playa Grande, le lanzó un puñetazo por la espalda a uno de los agentes que trabajaban en el lugar y lo tiró al suelo. Inmediatamente después, fue apartado por el resto de los efectivos.

Con motivo de lo sucedido, el gobierno municipal confirmó que al hombre -de entonces 39 años- se le inhabilitó la licencia y aclaró que no solo se arribó a dicha decisión a raíz de la violencia ejercida contra el agente, sino por su frondoso prontuario. En ese sentido, la Dirección Nacional de Tránsito informó que Pérez Algaba tenía 25 antecedentes por infracciones de tránsito, la mayoría por exceso de velocidad. Asimismo, se comunicó que se abrieron en su contra una causa por “resistencia a la autoridad” y otra por “lesiones”.

Denuncia por estafa

Un año atrás, en 2021, el vendedor protagonizó otro violento episodio cuando fue acusado por un cliente de estafarlo en su concesionario del barrio porteño de Palermo. Entonces, trascendió un video en el que, al verse grabado por el damnificado, Pérez Algaba se abalanzó sobre él, lo golpeó y le quitó el dispositivo.

En declaraciones a C5N, Ariel, uno de los testigos, contó: “Esta gente nos robó, nos estafó, nos prepoteó y nos golpearon. Lastimaron a mi amigo. Esta gente se quedó con nuestros sueños y con nuestro dinero. Mi papá tiene 71 años y se iba a comprar su primer 0km y esta gente se quedó con todo. Roban con total impunidad, a plena luz del día y sin importarles absolutamente nada”.

Otro de las víctimas de aquel hecho, identificada como Julio, habló con el mismo canal esta mañana y recordó: “Hace dos años vimos una oferta y fuimos, les dimos la seña y nos dijeron que en dos meses nos entregaban el vehículo. Llegó el momento y pasaron dos meses, luego tres. Nosotros insistíamos, porque habíamos entregado toda la plata y nos decían que recién en 1 año nos iban a entregar el vehículo, porque la empresa no se lo entregaba, y que ya no tendría el mismo valor. Entonces tuvimos problemas, nos quisieron enstafar y nos fuimos prácticamente a las manos. Nos decían que no podían devolvernos la plata hasta el año siguiente”.

Según consignó Télam, Algaba tenía actualmente una empresa de alquiler de vehículos de alta gama en Estados Unidos y estaba calificado como un agente “irrecuperable” por sus deudas en el sistema financiero argentino. Apodado “Lechuga”, había residido hasta principios de este año en la ciudad de Miami, donde era dueño de la firma Enjoy Rental Car, dedicada al alquiler de vehículos de alta gama, además de jet ski y barcos en el estado de Florida, con oficinas también en Buenos Aires.

Durante los últimos años, el comerciante se dedicó a trabajar como trader -compra y venta de activos y derivados financieros- en las plataformas Forex y Criptomonedas en un departamento de Puerto Madero, donde contaba con más de 25 empleados.

No obstante, desde hacía algunos meses vivía en la ciudad española de Barcelona, desde donde viajó a la Argentina para hospedarse durante una semana de julio en un departamento del partido bonaerense de Ituzaingó.

