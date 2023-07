Quién era el hombre hallado descuartizado en un arroyo de Lomas de Zamora

escuchar

“Los sueños se cumplen con disciplina y constancia, acá no hay suerte ni magia”, había escrito una semana atrás Fernando Alejandro Pérez Algaba, el empresario de 41 años que fue hallado descuartizado el pasado domingo. Sus brazos y piernas tatuados estaban dentro de una maleta a la vera de un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora. En el mismo cauce de agua, los peritos dieron con su torso y, dentro de una mochila, la cabeza.

“Lechuga”, como era conocido el hombre, comercializaba vehículos, la mayoría de alta gama, y motos de agua en el estado de Florida, costa este de Estados Unidos. Hasta inicios de este año había vivido en Miami tras fundar su propia compañía, Enjoy Rental Car, pero luego decidió mudarse a la ciudad de Barcelona, España. Se mostraba en sus perfiles de redes sociales como un empresario dedicado también a operaciones en criptomonedas. Antes, cuando se emancipó, había comenzado su carrera económica financiera como repartidor de pizzas.

Con casi un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, Pérez Algaba era popular en su ambiente y se mostraba conduciendo autos de lujo y vehículos que utilizaba para circular por médanos y playas, como motos y cuatriciclos. Solía escribir frases motivacionales en cada posteo, como “la vida no te debe nada”, tal vez influido por su historia de vida y que había hecho popular en algunas entrevistas periodísticas. Uno de sus hobbies más recurrentes era ir al gimnasio.

En una charla con el medio Aires de Santa Fe, el hombre contó en marzo de este año que su camino “no fue fácil”. “Cuando era chico también tuve una casa de repuestos y un lavadero de autos, hasta fui coordinador de viajes de egresados. Tuve que encontrarle la vuelta para juntar plata. Ahora trabajo de lo que me gusta”, aseguró.

“Luchen por sus sueños. Siempre hay que darle para adelante, aunque se tropiecen 700 veces. Si ustedes no lo hacen, la vida se los lleva puestos. Para ser exitoso hay que manejarse solo y ser callado”, había reflexionado con el medio santafesino.

Cuatro meses atrás, en diálogo con Ámbito Financiero, Pérez Algaba dio mayores detalles de sus negocios: “Empecé invirtiendo USD $100.000 y me llevé el 100% de las ganancias en cuatro días haciendo un total de USD $200.000. Al principio empecé operando con poco estudio, pero no tuve buenos resultados. Luego armé una oficina con 25 traders y ahí me di cuenta de que yo no era el problema, sino que los traders en general tienen un inconveniente que es el tema de la psicología a la hora de trabajar”.

Qué pasó en las últimas horas

Pérez Algaba había llegado a la Argentina hace pocos días para instalarse, desde el 13 de julio, en un departamento que había alquilado, a través de un contacto en redes sociales, en la calle Olazábal, en el municipio de Ituzaingó.

Cuando habló entonces con la propietaria del inmueble, el empresario le aseguró que el arrendamiento sería solo hasta el 19, fecha en la que tenía previsto regresar a Europa (incluso así fue confirmado a través de la documentación que luego hallaron los peritos), pero llegada esa fecha el hombre desapareció sin dejar rastros. Esa situación llamó la atención de la dueña de la casa, por lo que radicó la denuncia por averiguación de paradero porque no le había devuelto las llaves.

Pérez Algaba fue noticia además el verano pasado, cuando la municipalidad de Mar del Plata le revocó la licencia tras haberse negado a hacer el test de alcoholemia y agredir a un agente de tránsito. Se constató que contaba con por lo menos 25 antecedentes similares.

