Le avisó a la policía que se iba de su casa y horas después fue asesinada de cinco puñaladas delante de su hija de seis años

Cansada del maltrato y el hostigamiento recibidos, María Eugenia Vanina Galván juntó valor, se acercó a la Comisaría Comunitaria Nº 16 del barrio Fátima, en la localidad de Clodomira, Santiago del Estero, y dejó constancia de que se iba de la casa que compartía con su pareja. Allí anunció que se retiraría y que más adelante regresaría a buscar sus pertenencias.

Horas después, la mujer, de 33 años y madre de tres niños, fue asesinada de cinco puñaladas en la vivienda de su madre. El ataque ocurrió delante de una de sus hijas, de seis años, que estaba con ella en el momento de la agresión.

El crimen ocurrió este martes, a las 13.40, en una propiedad ubicada en la intersección de las calles Taboada y Segundo Pasaje, en aquella localidad del departamento de Banda.

La vivienda de la mamá de Eugenia Galván, en el barrio Fátima de Clodomira, donde sucedió el ataque mortal

El principal sospechoso es Julio Emilio Tejeda , de 35 años, pareja de la víctima y padre de sus tres hijos . Después del ataque, el hombre escapó en una moto y era intensamente buscado por la Policía de Santiago del Estero.

La investigación, a cargo del fiscal Pedro Ibáñez, procura reconstruir las horas previas al femicidio y establecer si existieron amenazas y episodios de violencia previos.

Entre los elementos que analizan los investigadores hay una publicación de WhatsApp atribuida a Tejeda, difundida poco antes del asesinato, con referencias amenazantes hacia la mujer y otro hombre.

El mensaje que habría subido el acusado del crimen a sus estados de Whatsapp una hora antes de la muerte de María Eugenia Vanina Galván

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, Galván se había presentado durante la mañana del mismo martes en la Comisaría Comunitaria Nº 16. Allí realizó una exposición para dejar constancia de que se retiraba de su domicilio y que regresaría más adelante a buscar sus pertenencias.

Según la información difundida hasta el momento, la mujer no formuló en esa oportunidad una denuncia por violencia de género, sino que manifestó su decisión de abandonar la vivienda. Ese dato es uno de los puntos centrales para reconstruir el contexto en el que se produjo el crimen, aunque todavía no permite establecer por sí solo qué ocurrió durante las horas siguientes.

Cerca de las 13.40, Galván estaba en la casa de su madre, acompañada por una de sus hijas, de seis años, y por su hermana, de 29. En esas circunstancias fue atacada con un arma blanca. Según las primeras informaciones, recibió cinco puñaladas, una de ellas en la región torácica.

Julio Emilio Tejeda, pareja de la víctima y principal sospechoso del crimen; perdió el brazo derecho tras un accidente de moto

Después de la agresión, su hermana pidió ayuda a la policía y al personal médico. Cuando los efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 16 llegaron al domicilio, encontraron a la mujer tendida en el suelo, pero ya sin signos vitales. Los emergentólogos no pudieron hacer nada para evitar su muerte.

Un familiar señaló a Tejeda como presunto autor del ataque. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hombre abandonó el lugar a bordo de una motocicleta Honda Wave 110 negra. Algunas personas que se encontraban en las inmediaciones habrían observado su huida y sus testimonios quedaron incorporados a la reconstrucción del episodio.

Uno de los elementos que concentra la atención de los investigadores es un estado de WhatsApp que Tejeda publicó a las 12.53, menos de una hora antes del ataque. Dicho texto estaba dirigido a un hombre y decía: “Roy, te estoy buscando a vos y a la traidora de mi mujer. Soy Julio Tejeda”.

La fiscalía busca establecer la autenticidad de esa publicación, su fecha y el contexto en el que fue escrita. También trascendieron capturas de supuestas conversaciones entre Galván y el hombre mencionado en el mensaje. Esos intercambios, sin embargo, todavía deben ser verificados por los peritos.

Una de las hipótesis bajo análisis apunta a que los celos del sospechoso por un supuesto vínculo entre la víctima y ese hombre pudieron haber influido en el ataque . Los investigadores procuran determinar si existió una discusión previa y si hubo amenazas concretas antes del crimen. Esa línea de investigación no constituye una explicación que justifique la violencia ejercida contra la mujer.

Tras el femicidio, el fiscal Ibáñez dispuso la intervención de efectivos del Departamento de Homicidios y Delitos Complejos, quienes montaron un operativo para localizar a Tejeda. Parte de la búsqueda se concentró en la zona de Huyamampa, en el departamento de Banda, donde algunas personas dijeron haberlo visto después del ataque.

Los investigadores también intentan determinar si el sospechoso recibió ayuda para ocultarse. Una característica física divulgada para facilitar su identificación es que tiene amputado el brazo derecho, una lesión que habría sufrido años atrás en un accidente de motocicleta.

El cuerpo de Galván fue trasladado a la morgue para la realización de la autopsia, mientras la fiscalía avanza con la recolección de testimonios y otras pruebas para reconstruir la secuencia del crimen. También procura determinar si existieron episodios de violencia previos entre la víctima y el principal sospechoso.