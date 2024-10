Le robaron el auto cuando quiso llevar a su pequeño hijo al hospital

Escuchar

Durante la noche habían intentado, sin éxito, bajarle la fiebre a su pequeño hijo. Entonces, ya de madrugada, el matrimonio decidió que había que llevar al niño al hospital para tratar de que recibiera atención urgente y evitar que el estado del niño se agravara.

Mientras se esposa arropaba al niño y armaba un bolso, el dueño de casa se ocupó de sacar el Fiat Palio de la cochera. Eran la 1.12 cuando cuatro delincuentes armados interceptaron al padre del pequeño, lo apuntaron y amenazaron con matarlo si no entregaba el vehículo.

Resignado, el padre del niño levantó las manos, en señal de que no se resistiría y entregó el Fiat Palio a los delincuentes que, segundos antes descendieron de un viejo Ford Escort bordó en el que recorrían la zona en busca de algún vecino que, a esa hora, llegara o saliera de su casa con el objetivo de sorprenderlo y concretar una entradera.

Según denunció la madre del niño, a través de redes sociales, el violento episodio ocurrió en Otamendi al 800, en el barrio Santa Ana, en el partido de Merlo, cuando su esposo salía con el vehículo de la cochera para llevar a su hijo al hospital debido al pico de fiebre que tenía.

Al mismo tiempo que le apuntaban con armas y amenazaban con matarlo, los delincuentes le gritaron al dueño del vehículo: “Quedate quieto o te quemo”. A pesar de que las imágenes del robo, que quedó registrado con dos cámaras de seguridad instaladas por el vecino, se difundieron entre los grupos de habitantes de la zona y fueron presentadas ante la policía. Hasta anoche, no había ningún detenido y, además, no se había recuperado el Fiat Palio.

El robo sufrido por el padre del niño al que llevaba al hospital no se trató de un episodio aislado. Según cifras de la Superintendencia de Seguros de la Nación, el robo de vehículos en la Argentina fue uno de los delitos que más creció. Durante 2023, se denunciaron 97.720 robos de vehículos, entre automóviles y motos, en nuestro país.

Dicha cifra corresponde a los vehículos asegurados, no figuran allí, por ejemplo, la gran cantidad de motos que no se aseguraron porque muchos de los propietarios, que se desempeñan como repartidores no pueden hacer frente al precio del seguro contra robo y solamente contratan la cobertura por responsabilidad civil, requisito indispensable para circular.

Mientras que en territorio bonaerense, durante el último año la Justicia inició 33.000 investigaciones por robos de vehículos a mano armada, un hecho similar al que sufrió el vecino de Merlo asaltado cuando llevaba a su hijo al hospital.

